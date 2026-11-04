Bernabéu Skywalk: así será la pasarela de Cirque du Soleil a 60 metros sobre Madrid

¿Caminar a unos 60 metros de altura sobre el Estadio Santiago Bernabéu mientras personajes de Cirque du Soleil aparecen durante el recorrido? Esa es la propuesta de Bernabéu Skywalk, una experiencia temporal que llegará a Madrid a partir del 13 de noviembre de 2026.

La atracción combinará las vistas de la ciudad con el universo de KURIOS – Gabinete de Curiosidades, espectáculo de Cirque du Soleil que también se presentará en la capital española.

Así que ya no será únicamente una parada para aficionados al futbol. Esta propuesta suma otro motivo para incluir el estadio en una visita a Madrid.

¿Cómo será Bernabéu Skywalk?

Bernabéu Skywalk estará ubicado en el piso 10 del estadio y tendrá un recorrido por las pasarelas sur y oeste.

La vivencia contará con seis espacios inspirados en KURIOS, un espectáculo con estética steampunk y personajes relacionados con máquinas, inventos y mundos imaginarios.

Durante el paseo, los visitantes podrán interactuar con algunos personajes y observar Madrid desde distintos puntos de la estructura.

El recorrido terminará en el Sky Bar. Este espacio adoptará la apariencia de una estación de tren y ofrecerá servicio de bebidas, además de una presentación breve al estilo de Cirque du Soleil.

Tendrá una duración aproximada de 30 a 45 minutos.

¿Cuándo estará abierto?

Tendrá una temporada limitada, del 13 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

De lunes a viernes abrirá de 17:00 a 23:00 horas. Los sábados y domingos tendrá un horario de 12:00 a 23:00 horas.

Esto permite elegir entre una visita durante el día o un recorrido nocturno con las luces de Madrid como parte del paisaje.

¿Cuánto cuesta?

Los precios cambian de acuerdo con la fecha y el horario. Las entradas parten de €27 euros para mayores de 14 años, mientras que los boletos para niños de entre cuatro y 13 años comienzan en €20 euros.

Con su ubicación a unos 60 metros de altura, seis escenarios temáticos y una temporada de menos de dos meses, Bernabéu Skywalk suma una nueva forma de conocer uno de los puntos más visitados de Madrid.

Si tu próxima visita coincide con las fechas, ahora podrás decir que fuiste al Bernabéu… pero también caminaste sobre él.