Snowflake Lane 2026: fechas, horario y cómo es el desfile navideño de Bellevue

Snowflake Lane regresa a Bellevue, Washington, del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2026 con su desfile nocturno gratuito, nieve artificial, carrozas, música, personajes y actividades para familias.

El espectáculo se realiza entre Bellevue Square y Lincoln Square, desde la calle NE 4th hasta la NE 8th, y comienza cada noche a las 19:00 horas.

Durante 28 noches, la zona se transforma con luces, música navideña y un elenco que recorre la avenida con distintos personajes.

¿Qué puedes ver en Snowflake Lane?

Cada noche participan cerca de 180 personajes, entre ellos princesas de nieve, hadas, osos polares, muñecos de nieve, percusionistas de juguete, bailarines y Papá Noel.

Uno de los elementos que más llama la atención es la nieve artificial. Más de 55 máquinas de nieve se utilizan durante el desfile y, a lo largo de toda la temporada, se consumen más de 850 galones.

La celebración recibe cerca de 400 mil visitantes durante sus 28 noches.

Además, este año se repartirán más de 80 mil caramelos.

¿Cuánto cuesta?

La entrada a Snowflake Lane es gratuita. El evento fue creado después de que Kemper Freeman Jr. visitara la Quinta Avenida de Nueva York y la Magnificent Mile de Chicago a principios de los años 2000. A partir de esas referencias, surgió la idea de desarrollar una celebración navideña para Bellevue.

Más planes navideños en Bellevue

La programación incluye fotos con Papá Noel del 27 de noviembre al 24 de diciembre en Bellevue Square.

El 27 de noviembre también se realizará el encendido de un árbol de nueve metros en Bellevue Place, con música, chocolate caliente y galletas.

Durante diciembre habrá presentaciones de coros y orquestas escolares, además de una instalación de seis metros dedicada a celebraciones de distintas partes del mundo.

Para quienes planean una visita a Bellevue durante las fiestas, Snowflake Lane ofrece un plan nocturno gratuito que puede combinarse con compras, restaurantes y actividades navideñas en The Bellevue Collection.