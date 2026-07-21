Estas vacaciones el Acuario Michin CDMX tendrá entradas desde $99 pesos

El Acuario Michin CDMX lanzó una promoción para las vacaciones de verano con boletos desde $99 pesos. El precio dependerá del horario de ingreso, por lo que las familias podrán elegir entre distintas tarifas para ajustar la visita a su presupuesto.

La oferta estará disponible del 11 de julio al 30 de agosto en la sede ubicada dentro de Parque Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Durante este periodo, el recinto abrirá de 8:00 a 21:00 horas, aunque los precios promocionales aplicarán para accesos entre las 8:00 y las 20:00 horas.

La promoción llega durante una temporada de alta actividad turística en la capital. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de $17 mil 259 millones de pesos entre el 16 de julio y el 30 de agosto, cifra 8.2 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

¿Cuánto cuestan las entradas al Acuario Michin CDMX?

El boleto más económico tendrá un precio de $99 pesos para quienes ingresen de 19:00 a 20:00 horas.

De 8:00 a 9:00 horas, la entrada costará $149 pesos, mientras que el acceso de 9:00 a 10:00 horas tendrá una tarifa de $299 pesos. Quienes lleguen entre las 10:00 y las 12:00 horas pagarán $379 pesos.

Por la tarde, el precio será de $309 pesos entre las 16:00 y las 17:00 horas; de $239 pesos entre las 17:00 y las 18:00 horas, y de $169 pesos de 18:00 a 19:00 horas.

¿Qué incluye la visita?

El acceso permite recorrer los hábitats del Acuario Michin CDMX y conocer las especies que forman parte de sus exhibiciones. El lugar también cuenta con una zona de entretenimiento, aunque varias actividades tienen costo adicional.

Entre ellas se encuentran las interacciones educativas con animales, boliche, jaula de bateo, dardos, tiro al blanco y máquinas de arcade. Los alimentos, bebidas y calcetas antiderrapantes tampoco están incluidos en la entrada.

Para utilizar las atracciones del área recreativa se requiere calzado cerrado con agujetas y pantalón largo. Cada actividad está sujeta a disponibilidad y cuenta con reglas propias.

Los niños a partir de un año pagan boleto, por lo que conviene revisar los horarios antes de acudir. La tarifa de $99 pesos representa la opción de menor costo para quienes puedan realizar la visita durante la última franja promocional del día.El Acuario Michin CDMX lanzó una promoción para las vacaciones de verano con boletos desde $99 pesos. El precio dependerá del horario de ingreso, por lo que las familias podrán elegir entre distintas tarifas para ajustar la visita a su presupuesto.

La oferta estará disponible del 11 de julio al 30 de agosto en la sede ubicada dentro de Parque Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Durante este periodo, el recinto abrirá de 8:00 a 21:00 horas, aunque los precios promocionales aplicarán para accesos entre las 8:00 y las 20:00 horas.

La promoción llega durante una temporada de alta actividad turística en la capital. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de $17 mil 259 millones de pesos entre el 16 de julio y el 30 de agosto, cifra 8.2 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.