Funciones gratuitas en la Cineteca Nacional Chapultepec: ¿Qué películas podrás ver?

La Cineteca Nacional de Chapultepec ofrecerá a los amantes del cine un extenso catálogo de 33 películas mexicanas, que se proyectarán de forma gratuita. Esta selección, abierta para todo público, abarca una amplia variedad de géneros y estilos, incluyendo cintas infantiles, medioambientales, proyección de pueblos originarios, clásicos nacionales, obras contemporáneas de ficción y documental, además de cortometrajes.

En el marco del Día del Cine Mexicano 2025, la directora general de la sede, Marina Stavenhagen, expresó: “Es muy significativo que las que fueron instalaciones militares hoy sean un recinto destinado a transformarse en un centro de cultura cinematográfica abierto a todos los públicos.

“Queremos ofrecer un cine diverso, propositivo, incluyente y plural, un arte fílmico que hable de nosotros e invite a formarnos no solo como espectadores pasivos, sino como ciudadanos pensantes y activos en la construcción de una cultura de paz, equidad e inclusión”, agregó Stavenhagen.

¿Qué funciones hay?

En el recinto se proyectarán cintas del 16 al 31 de agosto, donde los asistentes podrán disfrutar de una selección especial de obras de directores y productores emergentes.

Entre los filmes destacan:

Tempestad, de Tatiana Huezo.

La camarista, de Lila Avilés.

Cronos, de Guillermo del Toro.

Canoa, de Felipe Cazals.

Dos tipos de cuidado, de Ismael Rodríguez, (versión restaurada) y

Los olvidados, de Luis Buñuel.

Para conocer horarios y espacios de proyección se puede consultar la página oficial.

¿Dónde está la Cineteca Nacional Chapultepec?

El recinto se ubica en Avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón. La estación más cercana del transporte público es Cineteca Nacional/Bodega de Arte, perteneciente a la Línea 3 del Cablebús.

La Cineteca situada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, cuenta con ocho salas de proyección, un foro al aire libre y otros espacios culturales. Cada sala lleva el nombre de un oficio relacionado con la producción cinematográfica, resaltando la importancia de cada disciplina en la realización del arte fílmico.