Centro Quentin Blake: así es el primer museo de Reino Unido dedicado por completo a la ilustración

El vibrante distrito de Clerkenwell estrena el Centro Quentin Blake para la Ilustración, el primer museo británico dedicado de forma exclusiva a este universo visual.

Situado en una antigua planta de tratamiento de agua de New River Head, del siglo XIX perfectamente restaurada, el lugar combina el diseño industrial con la genialidad artística. Es una parada indispensable en tu próximo itinerario por el corazón de Londres.

Exposiciones que debes ver

El centro debuta con una oferta artística de primer nivel distribuida en sus tres galerías principales. Las propuestas combinan nostalgia, color y un fuerte impacto cultural.

El arte de Blake : Una colección de cien obras originales nunca antes vistas que exploran la influencia del teatro en los dibujos del creador.

: Una colección de cien obras originales nunca antes vistas que exploran la influencia del teatro en los dibujos del creador. Historias con orgullo : Un viaje por ocho décadas de cómic que celebra la diversidad y la representación de la comunidad LGBTQIA+ a través de sesenta artistas.

: Un viaje por ocho décadas de cómic que celebra la diversidad y la representación de la comunidad LGBTQIA+ a través de sesenta artistas. El universo de Murugiah: Una muestra individual llena de psicodelia y pop-punk que analiza las emociones contemporáneas.

Secretos entre muros históricos

Más allá de los espacios de exhibición, invita a explorar sus rincones exteriores e interiores. Los visitantes pueden pasear por jardines paisajísticos ideales para un picnic bajo el sol o descubrir en el molino de viento más antiguo de la urbe, donde actualmente trabajan artistas residentes.

Además, el recinto cuenta con una fantástica biblioteca pública completamente gratuita con miles de volúmenes ilustrados y un espacio gastronómico donde se sirven deliciosos sándwiches y menús adaptados para recargar energías durante el paseo.

Aventuras pensadas para niños

Recorrer la ciudad con pequeños puede ser un reto, pero este lugar facilita las aventuras estas vacaciones. Desde el momento de la llegada, el recinto ofrece comodidades como una fascinante bolsa sensorial que los niños pueden pedir prestada. Este kit incluye un cocodrilo de peluche, lupa, lentes de colores, un reloj de arena, auriculares, una linterna, tarjetas de emociones y un juguete antiestrés.

Será fácil participar en actividades de ilustración, descubrir libros sin texto o en otros idiomas en la biblioteca, donde los miércoles a las 13:45 horas comparten un cuento para menores de cinco años o apostar por una sesión en el Estudio Creativo de 10:30 a 12:30 horas para toda la familia.

Afuera, la diversión sigue con la escultura interactiva de Chip, un caballo gigante de dos metros al que se le puede pedir un deseo con sólo tocar la estrella de su pezuña y el Jardín del Estudio, un área diseñada para el juego libre o gozar de un picnic. Si la jornada resulta muy intensa, las familias tienen a su disposición una sala de silencio equipada con cojines y juguetes relajantes.

Datos útiles para el viaje

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