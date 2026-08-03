Guanajuato en verano: vino, aventura, gastronomía y seis regiones para recorrer

Guanajuato concentra durante el verano una oferta turística que combina ciudades históricas, actividades en la naturaleza, rutas del vino, cocina regional y espacios dedicados al bienestar.

El estado distribuye estas experiencias en seis regiones, lo que permite organizar recorridos según el tipo de viaje, el tiempo disponible y los intereses de cada visitante.

La propuesta incluye desde los callejones de Guanajuato Capital, ciudad reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta la arquitectura, los hoteles, los restaurantes y la escena cultural de San Miguel de Allende. Ambos destinos funcionan como punto de partida para conocer otras zonas que ofrecen aventura, enoturismo y contacto con las tradiciones locales.

El verano también coincide con el inicio de varias actividades relacionadas con la producción de vino. Este sector ha ganado presencia dentro de la economía turística estatal y ahora atrae a viajeros interesados en conocer viñedos, bodegas y procesos de elaboración.

¿Qué hacer en Guanajuato durante el verano?

Quienes visitan Guanajuato pueden elegir entre recorridos culturales, rutas gastronómicas y actividades al aire libre. La oferta de aventura incluye senderismo, ciclismo de montaña, rappel, cabalgatas y vuelos en globo aerostático.

También existen recorridos por áreas naturales que muestran paisajes menos conocidos del estado. Estas actividades se complementan con haciendas, hoteles boutique, spas y programas de bienestar para quienes prefieren descansar lejos de las zonas con mayor movimiento.

Los seis Pueblos Mágicos suman opciones para conocer mercados, talleres artesanales, celebraciones y cocinas tradicionales. Cada localidad mantiene elementos propios de su historia, por lo que un recorrido por varias regiones permite descubrir distintas expresiones del patrimonio guanajuatense.

Destino de vino

Actualmente, Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en producción de vino. El estado cuenta con 82 proyectos vitivinícolas, 31 bodegas y 27 viñedos abiertos al turismo.

La producción supera 1.6 millones de botellas al año y las etiquetas locales han recibido más de 600 medallas en concursos nacionales e internacionales. Estas cifras muestran el crecimiento de una industria que conecta agricultura, gastronomía y viajes.

Las Vendimias Guanajuato 2026 se celebrarán de agosto a octubre. El programa contempla 16 fiestas en distintos viñedos y espera recibir a más de 17 mil personas. La derrama económica estimada alcanza $17.1 millones de pesos.

Durante estas celebraciones, los asistentes pueden conocer los cultivos, participar en catas y probar alimentos preparados para acompañar cada etiqueta. Algunas bodegas también ofrecen música, recorridos guiados y actividades relacionadas con la cosecha.

La gastronomía

La cocina completa la experiencia de viaje con mercados, productos regionales, recetas tradicionales y restaurantes contemporáneos. Los maridajes con vinos del estado permiten acercarse a ingredientes y técnicas que forman parte de la identidad local.

En distintas regiones es posible encontrar propuestas basadas en productos del campo, panes, quesos, conservas y platillos que cambian de acuerdo con el municipio. Esta variedad convierte a la gastronomía en un elemento central de cualquier itinerario.