Festival Navideño “Magia en Guanajuato Capital”: actividades y templos para visitar en 2025

La edición 2025 del Festival Navideño “Magia en Guanajuato Capital” ya tiene fechas confirmadas y promete una temporada llena de actividades que integran música, arte, gastronomía y tradiciones. Del 10 de diciembre al 6 de enero, las calles, plazas y callejones de la capital recibirán a residentes y visitantes con un ambiente festivo que refleja la identidad cultural de la ciudad.

El programa del festival incluye una serie de experiencias diseñadas para disfrutar en familia. Las estudiantinas recorrerán plazas emblemáticas interpretando villancicos; las pastorelas ocuparán diferentes escenarios con representaciones que evocan el sentido comunitario de la Navidad; y varias cenas temáticas ofrecerán platillos locales combinados con sabores propios de la temporada. El Consejo Turístico de Guanajuato Capital invita a participar activamente y a disfrutar cada actividad del evento.

Además del programa artístico, la ciudad se posiciona como un punto ideal para el turismo religioso. En estas fechas, los visitantes suelen recorrer templos que forman parte de la historia y el patrimonio de Guanajuato Capital. Entre los más representativos se encuentra la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, ubicada en la Plaza de la Paz. Su construcción tardó 25 años y resguarda la imagen de la Virgen de Guanajuato, un obsequio enviado por el Rey Carlos I y Felipe II como agradecimiento por la prosperidad minera del lugar.

Otro sitio imprescindible es el Templo de San Roque, conocido por su fachada de cantera rosa y por un Cristo de tamaño natural que destaca en su interior. El Templo de San Cayetano Confesor, en la zona de La Valenciana, también forma parte del recorrido. Construido entre 1765 y 1788, ofrece una vista panorámica que permite apreciar la ciudad desde las alturas. El Templo de San Francisco, uno de los más antiguos, completa este circuito con su conexión al Museo Iconográfico del Quijote.

El Festival Navideño “Magia en Guanajuato Capital” une tradición, fe y cultura en un entorno que conserva su esencia colonial y festiva. La capital se consolida nuevamente como un destino ideal para vivir la Navidad en un ambiente familiar. Quienes deseen planear su viaje pueden consultar opciones de hospedaje y paquetes turísticos en hotelesguanajuato.com.