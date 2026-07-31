El imparable auge turístico de India

India se consolida como una verdadera potencia turística mundial, impulsada por estancias prolongadas e icónicos escenarios. Las proyecciones de crecimiento récord auguran que se convertirá en uno de los grandes favoritos a nivel mundial.

El despegue del gigante asiático

India se posiciona firmemente en la cima del turismo global. De acuerdo con el más reciente Estudio de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes (WTTC), el sector de viajes y turismo generó $263 mil 600 millones de dólares para su economía en 2025 tras registrar un alza del 7.3 %, superando con firmeza el promedio mundial del 4.1 %. Aporta el 6.6 % del PIB del país y sustenta 46.2 millones de empleos, lo que equivale a más de uno de cada 10 puestos de trabajo en el territorio nacional.

Proyecciones de mercado para 2026

Las perspectivas para el sector continúan en ascenso en este año. Los análisis del WTTC prevén que la industria turística india crecerá un 8.5 %, elevará su contribución económica a $286 mil 100 millones de dólares y dará soporte a 48.1 millones de empleos. Aunque el gasto de visitantes internacionales representa actualmente cerca del 14 % del total, se pronostica un aumento del gasto internacional cercano al 60 % durante la próxima década, permitiendo que el mercado alcance los $527 mil 000 millones de dólares para 2036.

5 lugares extraordinarios

¿Sabías que las estancias promedio internacionales tienen una media de 18.5 días? Lo que refleja el valor y la riqueza de sus ofertas turísticas. Conoce cinco opciones que serán parte de experiencias excepcionales en tu itinerario: