El imparable auge turístico de India
India se consolida como una verdadera potencia turística mundial, impulsada por estancias prolongadas e icónicos escenarios. Las proyecciones de crecimiento récord auguran que se convertirá en uno de los grandes favoritos a nivel mundial.
El despegue del gigante asiático
India se posiciona firmemente en la cima del turismo global. De acuerdo con el más reciente Estudio de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes (WTTC), el sector de viajes y turismo generó $263 mil 600 millones de dólares para su economía en 2025 tras registrar un alza del 7.3 %, superando con firmeza el promedio mundial del 4.1 %. Aporta el 6.6 % del PIB del país y sustenta 46.2 millones de empleos, lo que equivale a más de uno de cada 10 puestos de trabajo en el territorio nacional.
Proyecciones de mercado para 2026
Las perspectivas para el sector continúan en ascenso en este año. Los análisis del WTTC prevén que la industria turística india crecerá un 8.5 %, elevará su contribución económica a $286 mil 100 millones de dólares y dará soporte a 48.1 millones de empleos. Aunque el gasto de visitantes internacionales representa actualmente cerca del 14 % del total, se pronostica un aumento del gasto internacional cercano al 60 % durante la próxima década, permitiendo que el mercado alcance los $527 mil 000 millones de dólares para 2036.
5 lugares extraordinarios
¿Sabías que las estancias promedio internacionales tienen una media de 18.5 días? Lo que refleja el valor y la riqueza de sus ofertas turísticas. Conoce cinco opciones que serán parte de experiencias excepcionales en tu itinerario:
- Templo Dorado de Amritsar: El Harmandir Sahib resplandece con una cúpula revestida en 750 kg de oro y su estanque sagrado Amrit Sarovar, excavado en 1577. Alberga la cocina comunitaria (Langar) más grande del mundo y custodia en el Akal Takhat una histórica colección de armas sagradas sij.
- Taj Mahal Palace de Bombay: Obra maestra de 1903 erigida por el industrial J.N. Tata frente a la Puerta de la India. Combina diseño eduardiano, islámico y europeo, donde destacan sus cúpulas de cebolla y sus grandes arcos. Fue el primer hotel del país con electricidad, ventiladores y personal femenino, además de refugio para los combatientes por la independencia.
- Puentes de raíces de Meghalaya: Fascinante ingeniería natural de la tribu khasi en Cherrapunjee. Tejidas a mano con raíces aéreas de gomeros gigantes, estas estructuras vivas de hasta tres pisos cruzan los ríos de la jungla.
- Isla Havelock: Alberga un paraíso de playas de arena sedosa y selva pluvial. Destaca, en las islas Andamán, por sus rutas submarinas de buceo para explorar naufragios, tiburones y tortugas, además de excursiones en kayak por los manglares.
- Jardines botánicos de Calcuta: A la orilla del río Hooghly, conforman una red de 109 hectáreas fundada en 1786 con más de 12 mil especies de plantas. Su mayor orgullo es una higuera de Bengala ancestral de 250 años que forma un auténtico bosque de raíces aéreas.