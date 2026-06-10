¿Buscas pareja? Soltero Fest Guanajuato 2026 ya tiene fechas para encontrar el amor

¿Estás soltero y quieres conocer personas? El Soltero Fest es una excelente alternativa. En Guanajuato, este evento resulta ideal para quienes estén interesados en encontrar el amor a través de una experiencia única y emocionante.

Pero, ¿qué es exactamente el Soltero Fest? Se trata de un evento dirigida a personas solteras que les brinda la oportunidad de convivir, divertirse y abrir la puerta a nuevas conexiones en un ambiente relajado y festivo.

El festival está conformado por dos experiencias distintas:

La Callejoneada con la Estudiantina de Guanajuato (evento principal).

La Fiesta de Solteros (actividad adicional y opcional).

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato, con fechas oficiales programadas para el sábado 13 de junio y el 4 de julio.

La Callejoneada

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la Callejoneada, considerada el corazón del Soltero Fest y la experiencia base para todos los participantes.

Esta actividad consiste en un recorrido nocturno por los callejones más emblemáticos del centro histórico de Guanajuato, acompañado por la tradicional Estudiantina de Guanajuato, en un ambiente lleno de música, canto y convivencia.

El punto de reunión será la Alhóndiga de Granaditas a las 18:30 horas, con un trayecto aproximado de 90 minutos.

Fiesta de Solteros

Además, los asistentes podrán sumarse a la Fiesta de Solteros, una experiencia complementaria y completamente opcional, diseñada para prolongar la convivencia después de la Callejoneada en un entorno nocturno y relajado.

La Fiesta de Solteros incluye:

2 shots de bienvenida (tequila).

Transporte desde el centro de Guanajuato hasta el recinto.

DJ en vivo.

Venta de bebidas alcohólicas.

Actividades interactivas.

La celebración se realizará en la popular discoteca temática de los años 80, Disco La Calle, y se desarrollará de 21:30 a 4:00 horas.

Los accesos al evento podrán ser adquiridos a través de la plataforma Boletia, la cual es la única distribuidora oficial de boletos para el Soltero Fest.