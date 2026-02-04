Gami-vacations para celebrar el Día de la Amistad con amigos

Las Gami-vacations, la tendencia de turismo de videojuegos que atrae a los millennials y centennials a través de paisajes reales que emergieron de las pantallas, generando viajes de inmersión. Las fantasías se han colado, aunque no es nada nuevo en el horizonte. Para 2026, el 53 % de los viajeros admiten que están dispuestos a disfrutar de una travesía planeada alrededor de las locaciones de su juego, libro o película de fantasía favorito, de acuerdo con booking.com.

Incluso, las búsquedas de vuelos internacionales para viajar a San Diego, del 23 al 26 de julio, durante el evento Comic-Con, aumentaron en un 9 % en comparación con 2025, según Amadeus.

Es así como las vacaciones de videojuegos, como también se les denomina, han cobrado relevancia, pues no sólo se trata de abandonar el cómodo asiento y la pantalla para salir a descubrir los escenarios reales, es preciso interactuar en busca de experiencias inmersivas a lo largo del odisea.

Las Gami-vacations constan de cinco pilares que las diferencian de unas vacaciones tradicionales:

Paisajes inmersivos de las historias: En efecto, los trotamundos, de este nivel, desean sumergirse en los juegos de fantasía al visitar el destino. Exploración de la realidad aumentada: las ciudades la utilizan para mostrar tesoros ocultos dentro del mundo real. Para ello, es necesario el uso de dispositivos especiales para ver las ruinas de los videojuegos en todo su esplendor. Tecnología en escena: El uso de IA y plataformas de mapeo, facilitan la localización de sitios exactos para este tipo de vivencias. Lo que permite que el 81 % de los pasajeros recreen recuerdos o escenarios físicos. Recompensas: Es posible obtener insignias digitales, monedas virtuales o descuentos para visitar sitios icónicos como un museo, al completar desafíos. Socialización: Los amigos compiten para ver quién encuentra más tesoros ocultos o consigue el mayor puntaje durante toda la odisea.

Inspiraciones excepcionales ¡Toma nota!

Así que si tú y tus amigos están listos para adentrarse en la diversión que ofrecen las Gami-vacations y conectar emocionalmente con sus juegos favoritos, este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, apuesten por los siguientes destinos:

Jotunheimen, Noruega es la majestuosa cordillera que sirvió de inspiración principal para el reino de Jotunheim en God of War y God of War Ragnarök. El Parque Nacional de Jotunheimen, alberga 3 mil 500 km2 de paisajes montañosos, lagos alpinos y glaciares. En el juego es el lugar salvaje, más allá de la valla, considerado un lugar de inmenso poder. Se puede hacer senderismo a la cresta de Besseggen, o navegar por los fiordos, o unirse a un tour guiado de “God of War”.

Escocia: Si eres fan de Assassin´s Creed Valhalla, que existe en el universo del juego como una tierra agreste y prácticamente invicta en la época vikinga del juego. Es posible explorar el castillo de Eilean Donan o realizar senderismo por la isla de Skye, unirse a paseos vikingos históricos o asistir a convenciones de videojuegos.

La isla de Tsushima, Japón, inspiró el videojuego Ghost of Tsushima, es un archipiélago real en la prefectura de Nagasaki, situado entre Kyushu y la península de Corea. El juego lleva a través de los antiguos santuarios de la isla mientras sigue la historia del último samurái en la isla durante la primera invasión mongola de Japón. Entre las actividades espectaculares se encuentra caminar por las montañas sagradas, visitar santuarios sintoístas o tomar clases de espada samurái.

Japón, Pokémon: Encontrarás que en febrero se inauguró PokéPark Kanto, el primer parque temático Pokémon al aire libre en el mundo, dentro del parque atracciones Yomiuriland. Podrás sumergirte en el bosque Pokémon Forest, la tienda de entrenadores Trainers´Market, el gimnasio Sedge Gym y la arena de combate Battle Court.