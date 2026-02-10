Seahawks lideran el desfile triunfal del Super Bowl LX en Disneyland Resort

Tras conquistar el Super Bowl LX con una victoria contundente, los Seattle Seahawks trasladan la celebración del emparrillado a uno de los escenarios más reconocidos del entretenimiento mundial. Kenneth Walker III, nombrado Jugador Más Valioso del partido, y el quarterback Sam Darnold encabezaron el desfile triunfal en Disneyland Resort, una tradición que une al deporte profesional con la cultura pop desde hace casi cuatro décadas.

La escena comenzó al finalizar el juego en el Levi’s Stadium, a las afueras de San Francisco. Entre confeti y la ovación de la afición, Walker y Darnold miraron a las cámaras y pronunciaron la frase que marcó generaciones de campeones: “We’re going to Disneyland!”. El momento quedó registrado por los equipos de Disney para el nuevo comercial del Super Bowl, que se transmite a nivel nacional y en plataformas digitales, tanto en inglés como en español.

La celebración continúa en el sur de California, donde Disneyland conmemora 70 años como “The Happiest Place on Earth”. El punto central de los festejos es una colorida caravana por Main Street, U.S.A., dentro de Disneyland Park. Walker y Darnold recorrieron la avenida frente a miles de visitantes, muchos de ellos testigos del triunfo de Seattle horas antes. La jornada incluyó atracciones clásicas, espectáculos en vivo y encuentros con personajes emblemáticos de Disney.

Con esta aparición, los jugadores de Seahawks se sumaron a una lista histórica de figuras de la NFL que participaron en esta campaña iniciada en 1987, cuando Phil Simms lo hizo tras ganar el campeonato con los Giants. Desde entonces, nombres como Tom Brady, Patrick Mahomes y Jerry Rice formaron parte de esta tradición que conecta el logro deportivo con la experiencia Disney. Para Sam Darnold, el desfile representa también un regreso simbólico a casa, ya que creció en San Clemente, a unos 35 kilómetros de Disneyland, y jugó futbol americano universitario en la Universidad del Sur de California.

En el terreno de juego, la actuación de Walker resultó decisiva. El corredor acumuló 161 yardas totales y guió a Seattle a una victoria de 29-13 sobre New England. Ese desempeño le aseguró el reconocimiento como MVP y el protagonismo en uno de los anuncios más icónicos del deporte.