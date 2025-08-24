¿Cuándo será la Expo Cerveza México 2025? Todo lo que tienes que saber

La Expo Cerveza regresa a la Ciudad de México con una oferta aún más amplia de estilos y etiquetas, desde propuestas artesanales hasta especialidades caseras, ideales para los verdaderos entusiastas del lúpulo. Pero, ¿cuándo será la edición 2020 en CDMX? En INVERTOUR te lo contamos.

Una de las bebidas más consumidas entre los mexicanos es la cerveza, debido a su sabores y aromas que deleitan el paladar de los ciudadanos, por lo que, si te gusta, esta experiencia es para ti, en la Expo los comensales podrán tener un espacio interactivo para degustar y hablar de ella.

Este festival reunirá a productores nacionales e internacionales, quienes presentarán un catálogo diverso de estilos y marcas: desde cervezas artesanales y caseras hasta especialidades importadas.

Durante el evento, cerveceros y distribuidores se reunirán en más de 4 mil 800 metros cuadrados de exposición, donde los asistentes podrán degustar una gran variedad de estilos y conversar directamente con maestros cerveceros, productores e importadores.

Además, los asistentes podrán participar en conferencias y charlas donde se discutirá todo, desde la historia hasta las técnicas más avanzadas de producción.

¿Cuándo será la Expo Cerveza CDMX 2025?

La Expo Cerveza se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre, así que ya puedes ir apartando el fin de semana para disfrutar de una chela bien fría.

El evento tendrá lugar en el Pepsi Center, ubicado en la calle Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

No obstante, si te interesa el aspecto comercial de esta bebida, este es el lugar ideal para conectar con proveedores y ampliar tu red de contactos dentro de la industria cervecera.

¿Qué habrá?

Además de la degustación, la Expo Cerveza México ofrecerá actividades únicas como catas guiadas para aprender a identificar sabores y aromas, talleres de maridaje, música en vivo con bandas y DJs que ambientarán el lugar, e incluso sesiones de yoga acompañadas de esta bebida.

El costo de la entrada, en esta segunda fase -que va del 1 de agosto hasta el 11 de septiembre-, es de 270 pesos y puedes adquirirla a través de la página oficial.

Tu boleto incluye:

Vaso conmemorativo

Acceso al Salón de Cerveceros y Distribuidores

Acceso al Salón de Proveedores e Insumos

Recuerda que estos precios son por día y te permiten acceso a todas las áreas de exposición. Las actividades adicionales como el yoga y las conferencias pueden tener un costo extra.