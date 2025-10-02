Frontier Airlines amplía su red con 22 nuevas rutas hacia EE.UU., Latinoamérica y el Caribe

El atractivo turístico de Puerto Vallarta continúa captando el interés de aerolíneas internacionales, especialmente de Estados Unidos, que ven en este destino jalisciense una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia en Latinoamérica.

En ese contexto, Frontier Airlines anunció recientemente la apertura de 22 nuevas rutas aéreas, que comenzarán a operar entre noviembre y diciembre de 2025 como parte de su plan de expansión hacia mercados clave en EE.UU., Latinoamérica y el Caribe.

Una de las rutas más destacadas dentro de este nuevo esquema es el vuelo directo entre Atlanta y el Puerto turístico del Pacífico, que iniciará operaciones a partir del 20 de diciembre. Esta conexión partirá desde el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) con destino al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta (PVR).

Con esta nueva ruta, la empresa refuerza su apuesta por el Pacífico mexicano. Actualmente, la aerolínea ya ofrece vuelos al destino turístico en Jalisco desde Dallas y Denver; sin embargo, la incorporación de Atlanta —uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo en el mundo— abre la puerta a un flujo potencialmente mayor de visitantes del este y sureste de Estados Unidos.

Frontier suma 960 asientos a Vallarta desde EE.UU.

El nuevo servicio tendrá una frecuencia semanal y será operado con aeronaves Airbus A321, con capacidad para 240 pasajeros, lo que representa 960 asientos adicionales al mes disponibles desde el país norteamericano hacia Puerto Vallarta.

Este anuncio reafirma el posicionamiento de la ciudad turística mexicana como uno de los lugares preferidos por los viajeros estadounidenses que buscan sol, playa, cultura y una experiencia auténtica mexicana.

Asimismo, refleja el dinamismo del sector aéreo en la región y su capacidad para seguir atrayendo inversiones en conectividad internacional.