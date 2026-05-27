Aeropuerto DFW amplía su red internacional con nuevos vuelos a Atenas, Zúrich y Amán en 2026

El Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW) continúa expandiendo su red de destinos para 2026. La terminal aérea anunció la incorporación de nuevas frecuencias hacia Atenas, Grecia; Zúrich, Suiza; y Amán, Jordania, ampliando así las opciones de conectividad para viajeros procedentes de México, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Entre las aerolíneas que comenzaron a operar destaca American Airlines, que estrenó vuelos directos de temporada hacia Atenas y Zúrich, dos de los lugares europeos más representativos. Ambas rutas funcionan de forma diaria hasta el 4 de agosto de 2026. El servicio a Atenas se realiza en aeronaves Boeing 787-8, mientras que la conexión a Zúrich es con Boeing 777-200.

El aeropuerto detalló que Atenas se integra a la red internacional de DFW como una puerta de acceso directa al Mediterráneo oriental, conectando a los pasajeros con una ciudad emblemática por su legado histórico, riqueza cultural, gastronomía y monumentos como la Acrópolis y el Partenón. Zúrich, por su parte, refuerza la conexión con Suiza, los Alpes, los recorridos escénicos en tren, los pueblos alpinos y uno de los principales centros financieros y culturales de Europa.

Royal Jordanian amplía la conectividad hacia Medio Oriente

Asimismo, la terminal anunció la incorporación del nuevo servicio de Royal Jordanian entre Amán y DFW, con cuatro frecuencias semanales a bordo de aviones Boeing 787-8 Dreamliner. La llegada del vuelo inaugural procedente del Aeropuerto Internacional Reina Alia fue recibida en DFW con el tradicional arco de agua, uno de los protocolos más simbólicos de la industria aérea para celebrar la apertura de nuevas rutas.

“La nueva conexión establece un puente aéreo directo entre Texas y Jordania, acercando a los viajeros a Amán, uno de los lugares más antiguos del mundo habitadas de manera continua y un importante centro cultural, económico y turístico en Medio Oriente. Además, el servicio abre nuevas oportunidades de enlace hacia la región del Levante y otros sitios dentro de la red de Royal Jordanian. Esta incorporación también fortalece la conectividad dentro de la alianza global oneworld®, de la cual forman parte tanto la aerolínea jordana como American Airlines. Gracias a esta integración, los pasajeros podrán acceder a conexiones más eficientes desde DFW hacia múltiples puntos en Estados Unidos, México, América Latina y otros puntos del continente”, declaró la terminal aérea mediante un comunicado.

Estas nuevas operaciones llegan en un momento clave para Dallas Fort Worth, región que se prepara para recibir una importante afluencia de visitantes internacionales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dallas será una de las sedes principales del torneo, con nueve partidos programados en el AT&T Stadium, lo que refuerza la relevancia de contar con una red aérea internacional cada vez más amplia y competitiva.

Con estas nuevas rutas hacia Atenas, Zúrich y Amán, el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth reafirma su posición como un hub global clave para American Airlines, oneworld® y sus aerolíneas asociadas, además de consolidar su papel como una de las principales puertas de entrada para viajeros internacionales con destino a Texas, Estados Unidos y el resto del mundo.