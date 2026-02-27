Aeropuerto DFW gana Premio ASQ por cuarto año en experiencia del pasajero

Por cuarto año consecutivo, el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW) fue distinguido por la excelencia en el servicio que brinda a quienes transitan por sus instalaciones, al recibir el Premio a la Calidad del Servicio Aeroportuario (ASQ), otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Con éste, la terminal aérea acumula cuatro reconocimientos consecutivos desde 2022 en la categoría de hubs que atienden a más de 40 millones de usuarios al año, reafirmando su posición entre los complejos aeroportuarios más destacados del mundo en atención al cliente.

El galardón ASQ se concede a partir de sondeos de satisfacción aplicados por una entidad independiente y es considerado el sistema de evaluación de percepción del usuario más relevante del sector a nivel internacional.

Aeropuerto DFW consolida liderazgo en Premio ASQ

“Recibir este reconocimiento por cuarto año consecutivo tiene un significado especial, ya que coincide con el plan de expansión más ambicioso en la historia de nuestra terminal”, señaló Ken Buchanan, vicepresidente Ejecutivo y director de Ingresos de DFW.

“Aun mientras transformamos y ampliamos nuestros espacios, la prioridad de ofrecer un servicio sobresaliente permanece firme. Este logro confirma que los viajeros reconocen y valoran ese compromiso”, agregó.

Lanzado en 2006, el esquema ASQ examina más de 50 indicadores estratégicos a lo largo de todo el recorrido del usuario, incluyendo señalización y orientación, mantenimiento de las instalaciones, agilidad en trámites, atmósfera general, así como la variedad de comercios y opciones gastronómicas.

Tan solo en 2025 se llevaron a cabo cerca de 707 mil encuestas en distintas regiones del mundo, y más de la mitad de los pasajeros aéreos internacionales pasaron por terminales incluidas en esta medición, lo que demuestra la amplitud global del análisis y la solidez de su metodología.