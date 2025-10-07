¡Conoce! Algunos de los rituales en el aeropuerto

Esperar un vuelo para algunos puede resultar un tanto desesperante, para otros es algo muy gratificante; están otros más que lo ven normal, pero alguna vez te has preguntado ¿Qué hacen mientras esperan el despegue?

Amadeus Insights señala que 34 % de los viajeros que van con amigos esperan en el bar con una bebida. En tanto el 29 % de las familias aprovecha para ir a las tiendas del aeropuerto y adquirir cosas olvidadas como gel de baño, protector solar, etcétera; mientras que un 27 % prefieren comprar revistas o libros.

Finalmente, el 36 % de las parejas se dirigen al duty-free para explorar y adquirir aquellos artículos deseables, necesarios o imprescindibles.

Todas estas actividades los ayudan a eliminar la ansiedad que precede a las salidas.

Desde luego podemos ampliar esta lista de rituales como por ejemplo: