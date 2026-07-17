Fórmula 1® La Exhibición extiende fechas en CDMX: autos históricos, cascos y simulador

Fórmula 1® La Exhibición continuará en la Ciudad de México hasta el 20 de septiembre, después de la respuesta del público. La experiencia ocupa más de 2 mil m2 y propone un recorrido por 75 años de historia del campeonato, con autos, objetos originales, fotografías y espacios interactivos.

La muestra está pensada tanto para seguidores que conocen cada escudería como para quienes apenas se acercan al automovilismo. A través de siete salas temáticas, los visitantes pueden entender cómo cambiaron los monoplazas, los circuitos, la seguridad y la tecnología a lo largo de las décadas.

¿Qué puedes ver en Fórmula 1® La Exhibición?

Uno de los principales atractivos es la selección de autos históricos. Entre ellos aparece el Lancia D50, vehículo con el que Juan Manuel Fangio consiguió su cuarto campeonato mundial en 1956.

La exhibición también muestra un coche de Fórmula 1 construido con piezas LEGO a escala real. Este modelo formó parte del desfile de pilotos del Gran Premio de Miami 2025 y ahora ocupa un lugar dentro del recorrido en CDMX.

Otra sección reúne 96 cascos utilizados por pilotos, además de overoles de competencia y una recopilación de los circuitos donde se han disputado carreras. Las pantallas táctiles permiten observar modelos antiguos y actuales en 360º, así como consultar datos sobre sus características técnicas.

Quienes desean probar su habilidad pueden entrar al simulador de manejo. Esta actividad tiene un costo adicional de 215 pesos sobre la entrada general.

Las piezas que cuentan momentos clave de la F1

Uno de los espacios que más llama la atención contiene los restos del monoplaza de Romain Grosjean tras su accidente en el Gran Premio de Baréin de 2020. La pieza permite conocer el papel que tuvo la seguridad para proteger al piloto durante aquel episodio.

La sala Mexican Drive está dedicada al automovilismo nacional. Ahí se exhiben objetos relacionados con Esteban Gutiérrez, autos conducidos por Sergio “Checo” Pérez y materiales que recuerdan la participación de México en la categoría.

El recorrido también ofrece una guía de audio mediante código QR. Por esta razón, conviene llevar audífonos para escuchar la información disponible en cada sala.

¿Cuánto cuesta y dónde está?

Fórmula 1® La Exhibición se presenta en Yama Punta Museo, de miércoles a domingo, en un horario de 9:00 a 20:30 horas.

Los boletos cuestan desde $295 pesos, mientras que los paquetes VIP parten de $750 pesos e incluyen productos de la exhibición. La compra debe realizarse antes de la visita y requiere seleccionar día y horario.

Con la extensión de fechas, los aficionados todavía tienen tiempo para conocer autos, cascos, historias y momentos que marcaron la Fórmula 1.