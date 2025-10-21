Las Vegas: La Fórmula 1 y el sorteo oficial del Mundial 2026 en la Sphere

Las Vegas reafirma su posición como una de las ciudades más dinámicas del mundo. En 2025, la capital del entretenimiento se consolida también como punto del deporte y la tecnología. Con dos eventos de escala global —el Gran Premio de Fórmula 1 y el sorteo oficial del Mundial 2026—, la ciudad demuestra por qué sigue siendo un referente para el turismo internacional.

El Strip convertido en circuito

Del 20 al 22 de noviembre, Las Vegas alberga el Gran Premio de Fórmula 1, una de las carreras más esperadas del calendario. El evento convierte el Strip en un circuito urbano de más de seis kilómetros, diseñado para alcanzar velocidades de hasta 340 km/h. El recorrido atraviesa algunos de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, lo que permite a los asistentes presenciar la competencia desde terrazas, suites y restaurantes con vista directa a la pista.

El espectáculo va más allá del automovilismo. Durante el fin de semana, la ciudad ofrece conciertos, fiestas temáticas y actividades que refuerzan su reputación como destino de lujo y entretenimiento. Uno de los protagonistas será la Sphere, el domo LED más grande del mundo, que se integra al evento con proyecciones visuales en tiempo real, gráficos interactivos y una ambientación inmersiva que acompaña cada vuelta de los pilotos.

La FIFA elige la Sphere para el sorteo del Mundial 2026

Pocos meses después de la carrera, Las Vegas será sede del sorteo oficial del Mundial 2026, organizado por la FIFA en el mismo recinto. La elección de la Sphere responde a su innovador diseño, capaz de ofrecer una experiencia en 360 grados con efectos visuales y sonoros de última generación. El evento marcará un antes y un después en la forma de presentar el fútbol, al combinar tecnología, cultura y espectáculo.

Aunque la ciudad no será sede de partidos del Mundial, su papel como anfitriona del sorteo la coloca en el centro de la atención mediática global. Este hecho refuerza su importancia como punto de encuentro para grandes eventos internacionales y destino clave para viajeros interesados en experiencias únicas.

Un destino que se reinventa

Visitar Las Vegas en 2025 significa vivir una ciudad en constante transformación. Su oferta turística combina innovación tecnológica, entretenimiento, hospitalidad y gastronomía de alto nivel. Espacios como Area15 y Meow Wolf amplían las experiencias inmersivas más allá del casino tradicional, mientras los nuevos resorts y restaurantes fortalecen su atractivo ante un público global.

La ciudad demuestra que su poder para sorprender no tiene límites: de la velocidad al fútbol, del neón al arte digital, la ciudad sigue siendo sinónimo de espectáculo total.