¡Pruébalo! El cóctel de autor del NH Collection que rinde homenaje a México

La mixología mexicana continúa ganando espacios con propuestas que unen tradición e innovación. Un ejemplo destacado es el llamado Totonic en La Sagrada, el cóctel artesanal creado dentro del hotel NH Collection Mexico City Airport T2, que ha convertido al bar La Sagrada en un referente de coctelería de autor en la capital.

La inspiración detrás de Totonic

El nombre Totonic proviene del náhuatl y significa “renacimiento”. Con esa esencia, el bartender residente Pablo Delgado Rico diseñó un trago que refleja la riqueza de México a través de sus ingredientes. Su preparación incluye mezcal 400 Conejos Espadín, licor Strega, cordial de piña y jugo de limón. La propuesta se eleva con un cubo de hielo infusionado con brotes de tomillo que realza los aromas y aporta un carácter distintivo.

Este cóctel no solo se presenta como una bebida, sino como una vivencia sensorial pensada para reconfortar el alma y despertar los sentidos. Con un precio de $161.00 pesos, se ha convertido en una opción imperdible para quienes desean conocer la mixología mexicana desde una perspectiva contemporánea.

La Sagrada: un bar de autor en el aeropuerto

Ubicado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el bar La Sagrada ofrece a viajeros y locales un espacio que trasciende la idea de “parada obligada”. Se ha consolidado como un oasis en medio del movimiento del aeropuerto, donde se fusionan gastronomía, diseño y coctelería de primer nivel.

El ambiente refleja la riqueza cultural de México a través de colores, texturas y sabores. La gastronomía está a cargo del chef corporativo César Castañeda y del equipo de Alimentos y Bebidas de Minor Hotels, con un menú que combina platillos tradicionales y reinterpretaciones modernas. Entre las opciones destacan guacamole, esquites con pork belly, tacos y alternativas vegetarianas, todos pensados para complementar la experiencia de la coctelería.

El rol del NH Collection

El NH Collection Mexico City Airport T2 se ha convertido en un punto estratégico para quienes transitan por la ciudad. Al integrar un bar como La Sagrada en sus instalaciones, el hotel no solo atiende a huéspedes, sino también a visitantes que buscan una propuesta culinaria auténtica sin salir del aeropuerto.

Minor Hotels, operador internacional con presencia en 57 países y más de 560 propiedades, respalda esta iniciativa como parte de su visión de ofrecer actividades completas dentro de sus hoteles. En este sentido, Totonic refleja la capacidad de la cadena para combinar hospitalidad, identidad cultural e innovación.

Un homenaje líquido a México

Totonic en La Sagrada no es solo un cóctel más en la carta, sino un homenaje a la tradición, a los ingredientes locales y a la creatividad de la mixología mexicana. Con cada sorbo, los visitantes descubren un equilibrio entre lo sagrado y lo festivo, una manera distinta de vivir la cultura en un entorno inesperado: el aeropuerto.

La Sagrada en un destino por sí mismo y reafirma al NH Collection como un referente en hospitalidad que integra gastronomía, diseño y experiencias únicas para viajeros y locales.