Festival Internacional del Globo 2026: 5 claves para disfrutar el FIG en León

El Festival Internacional del Globo 2026 celebrará su 25 aniversario en León, Guanajuato, con cuatro días de vuelos, conciertos, espectáculos nocturnos y más de 200 globos aerostáticos.

El FIG se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano de León, sede habitual del encuentro. Para quienes planean asistir, estas son cinco claves que conviene tener en cuenta antes de organizar el viaje.

1. Más de 200 globos llegarán de 25 países

Uno de los momentos centrales del Festival Internacional del Globo 2026 ocurre antes del amanecer.

Los asistentes pueden observar el inflado y despegue de más de 200 globos y dirigibles provenientes de 25 países. La edición también contempla 40 figuras especiales, por lo que la recomendación es llegar temprano y reservar tiempo para recorrer el parque desde las primeras horas del día.

Durante la inauguración también está previsto el despliegue de la Bandera Monumental de la Secretaría de la Defensa Nacional y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

2. La Noche Mágica reúne luces, música y drones

Cuando cae la noche, los globos permanecen anclados al suelo durante la llamada Noche Mágica.

La iluminación de las aeronaves se acompaña con música y un espectáculo de drones que forma distintas figuras sobre el cielo de León.

Este bloque se ha convertido en otra de las actividades que concentra público durante el festival.

3. Habrá conciertos con Calvin Harris, Nodal y Los Ángeles Azules

El programa musical del Festival Internacional del Globo 2026 incluye artistas de distintos géneros.

Entre los nombres confirmados aparecen Los Ángeles Azules, Alok, Tyson O’Brien, Calvin Harris, Santos Bravos, Xavi y Christian Nodal.

Los conciertos se integran a las actividades de tarde y noche, por lo que el tipo de boleto depende del horario y del espectáculo elegido.

4. Los boletos parten desde $335 pesos

La venta se encuentra en Fase 2.

Los accesos matutinos tienen precios desde $335 pesos, mientras que los vespertinos parten de $695 pesos.

Los boletos VIP matutinos comienzan en $1 mil 200 pesos y los VIP generales van desde $1 mil 390 hasta $3 mil 700 pesos.

Además, el primer día tendrá el llamado “Viernes de la gente”, con acceso gratuito a las actividades programadas para esa jornada.

5. El parque ofrece más planes además del FIG

El Parque Ecológico Metropolitano se encuentra a unos 30 minutos del centro histórico de León y es un área natural protegida alrededor de una presa.

Además del festival, el sitio permite rentar bicicletas, correr, volar papalotes, acampar, pasear en trenecito y visitar espacios pet friendly.

También cuenta con presencia de aves migratorias y residentes, entre ellas garzas, pelícanos, gaviotas y patos.

El Festival Internacional del Globo 2026 combina vuelos al amanecer, música, gastronomía y actividades nocturnas, por lo que conviene revisar horarios, tipo de acceso y programa del día antes de acudir.