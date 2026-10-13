3 planes de Día de Muertos en la CDMX: desfile, catrinas y carrera nocturna en 2026

El Día de Muertos vuelve a tomar calles, avenidas y espacios públicos de la Ciudad de México durante octubre y noviembre de 2026. La agenda incluye desfiles, catrinas, música, deporte y actividades gratuitas para quienes buscan vivir la temporada desde distintos formatos.

Si quieres organizar una salida en la CDMX, estos tres planes concentran algunas de las propuestas más visibles del calendario.

1. Desfile de Día de Muertos: del Paseo de la Reforma al Zócalo

El Desfile de Día de Muertos se realizará el 31 de octubre de 2026 y tendrá como recorrido Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

La salida está prevista a las 12:00 horas y el acceso es gratuito.

La edición de este año tendrá carros alegóricos, figuras de gran formato, contingentes temáticos y música. La temática retoma raíces prehispánicas, mitos, deidades, cosmogonía y tradiciones de pueblos originarios.

También habrá referencias a la cultura popular mexicana mediante cartonería, gráfica y arte contemporáneo.

El desfile incluirá un homenaje de “amor eterno” a figuras como Juan Gabriel, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón, además de otros músicos, actores y cineastas.

2. Calaveritas Run: carrera nocturna en Chapultepec

Para quienes prefieren un plan con actividad física, la Calaveritas Run se realizará el 1 de noviembre.

La carrera combina deporte con la temática de Día de Muertos y tendrá como sede el Complejo Cultural Los Pinos, dentro del Bosque de Chapultepec.

La salida está programada a las 19:30 horas.

Los participantes pueden acudir caracterizados de calavera y elegir entre tres categorías con distintas distancias.

Todos los corredores reciben medalla.

En la fase 2 de venta, el costo es de $450 pesos para infantes y $750 pesos para adultos.

3. Mega Procesión de Catrinas: comparsas y disfraces

La Mega Procesión de Catrinas llegará a la capital el 25 de octubre de 2026.

El recorrido iniciará en Paseo de la Reforma y terminará en el Zócalo capitalino. La cita es a las 18:00 horas y la entrada es gratuita.

La procesión reúne catrinas y catrines con distintos estilos: trajes regionales, referencias prehispánicas, propuestas de cosplay y participaciones con perros caracterizados.

La figura de La Catrina, asociada con la obra de José Guadalupe Posada, funciona como eje del evento.

¿Cuál plan de Día de Muertos elegir en CDMX?

Si buscas un evento masivo, el desfile del 31 de octubre concentra carros, música y homenajes. Para una actividad distinta, Calaveritas Run mezcla ejercicio y tradición. Y si prefieres disfraces y comparsas, la Mega Procesión de Catrinas ofrece una opción gratuita días antes.

Los tres planes forman parte de una temporada en la que el Día de Muertos ocupa calles y espacios públicos de la CDMX con propuestas para distintos tipos de visitante.

Te puede interesar: 3 lugares para disfrutar del Día de Muertos en México