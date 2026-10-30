Jalisco se vuelve memoria con el Festival de las Almas

Nada como el folclor mexicano para rendir culto a la muerte. Por eso, las celebraciones del Día de Muertos han sido proclamadas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Altares, flores de cempasúchil, papel picado, pan de muerto, calaveras, copal y catrinas forman parte de toda la algarabía que hay alrededor de este sincretismo que fusiona la cosmovisión de los antiguos pueblos mesoamericanos con las celebraciones católicas europeas del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Celebrando la herencia

Si quieres realizar una travesía salpicada de este folclor, apuesta por Jalisco, que este año celebra la segunda edición del Festival de las Almas, que se ha extendido a 12 municipios. Con más de 350 actividades gratuitas que incluyen altares, exposiciones, desfiles, visitas guiadas y música, con un solo objetivo: mostrar varias identidades con una memoria compartida.

¿Cuándo? Desde ya y hasta al 15 de noviembre, podrás encontrar:

Guadalajara concentra una de las propuestas más auténticas:

La exposición El Espíritu del Charro transforma la Plaza Guadalajara del 30 de octubre al 13 de noviembre con catrinas monumentales.

Proyecciones iluminarán la Catedral el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El desfile principal tendrá lugar el 31 de octubre de 6:00 a 8:00 de la tarde.

Recorridos nocturnos teatralizados por los cementerios de Belén y Mezquitán añaden dramatismo a la oferta.

Tlajomulco instalará El Mictlán del 31 de octubre al 2 de noviembre:

Un arco monumental dará la bienvenida.

Mientras que el Paseo de las Leyendas y el Árbol de las Almas acompañarán la representación de La Llorona en canoas sobre el lago Cajititlán. La presencia del agua crea una atmósfera singular.

San Pedro Tlaquepaque presentará:

El desfile inaugural, por el centro histórico, el 25 octubre y más de 80 actividades hasta el 2 de noviembre.

La procesión de El Alabado el 30 de octubre, tendrá como fondo el altar monumental.

Paseo de las Ánimas el 1 de noviembre, caminata con velas.

La procesión de novias Catrinas el 2 de noviembre.

La cerámica y la tradición artesanal marcan la identidad de la sede.

Más tradiciones vivas

Tequila vinculará su paisaje de agave con recorridos culturales, feria tradicional y concursos de fachadas.

Zapopan dejará que el Sendero del Maíz se apodere del paseo peatonal Andador el 20 de noviembre.

Chapala decorará el malecón con un sendero de caléndulas y proyectará imágenes mapeadas sobre el Ayuntamiento.

Sayula rendirá homenaje a Juan Rulfo con altares y alfombras de serrín.

Cocula ofrecerá presentaciones musicales en el Museo del Mariachi y el Templo de la Cruz.

Mazamitla sumará desfiles de moda inspirados en la Catrina y gastronomía de montaña.

Zapotlanejo exhibirá una Catrina de 22 metros y decorados que celebran su industria textil.

Lagos de Moreno organiza un desfile a caballo con charros de gala y la Gran Ofrenda del Orgullo de Los Altos.

Puerto Vallarta instalará Barcos de Luz y el Guardián del Océano en el malecón.

Las opciones son tan variadas para vivir el misticismo del Día de Muertos, no lo pienses más y planea visitas llenas de cultura.