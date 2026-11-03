VinArt Ajijic 2026: fechas, vinos, catas y actividades en la Ribera de Chapala
VinArt Ajijic celebrará su sexta edición del 13 al 15 de noviembre de 2026 en el Pueblo Mágico de Ajijic, Jalisco, con una propuesta que reunirá vino, gastronomía, música y actividades alrededor de la cultura enológica.
El encuentro tendrá como sede principal a Nimue Marina & Residence, donde se desarrollará la mayor parte de la programación durante los días 14 y 15 de noviembre.
Para esta edición, VinArt Ajijic adoptará una temática Country & Western, que marcará tanto la ambientación como parte de la oferta gastronómica y musical.
VinArt Ajijic reunirá más de 30 casas vinícolas
Los organizadores prevén la asistencia de más de 2 mil 300 personas y la participación de más de 30 casas vinícolas nacionales e internacionales.
También tendrán presencia viñedos de la Ribera de Chapala y de los Altos de Jalisco, dos regiones que han ampliado su oferta enológica en los últimos años.
Durante el festival, los asistentes podrán probar distintas etiquetas y participar en nueve catas guiadas a cargo de sommeliers.
El acceso incluye una copa oficial de VinArt, degustación de las bodegas participantes hasta las 19:00 horas y la programación musical prevista para el encuentro.
Cabalgata, cena maridaje y gastronomía al fuego
Las actividades comenzarán el 13 de noviembre con una cabalgata y una cena maridaje inaugural, que marcarán el inicio.
Durante el fin de semana, la propuesta gastronómica tendrá como eje la cocina al fuego y la brasa, con parrilladas que acompañarán las degustaciones de vino.
La agenda también contempla bandas de música country en vivo, sesiones de Line Dancing y el concierto de la agrupación DOPPLER, que presentará su espectáculo “Past to Present”.
Habrá After Parties nocturnas dentro del recinto.