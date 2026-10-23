Festival del Perro Xoloitzcuintle llega al Centro Histórico de CDMX por Día de Muertos

El Festival del Perro Xoloitzcuintle tendrá su primera edición en el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de las actividades de Día de Muertos 2026.

El evento será del 26 de octubre al 1 de noviembre y reunirá propuestas relacionadas con música, ciencia, arte e historia. La programación contará con la participación de dependencias y museos de la capital.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México confirmó la realización de evento.

Durante casi una semana, el Centro Histórico será punto de encuentro para actividades que pondrán al xoloitzcuintle en el centro de la conversación desde distintas perspectivas.

La organización adelantó que habrá contenidos de arte, historia, ciencia y música, aunque los horarios y lugares específicos se anunciarán más adelante.

¿Qué relación tiene el xoloitzcuintle con Día de Muertos?

El festival se integra a una agenda de temporada que en 2026 tendrá distintos eventos relacionados con Día de Muertos en la CDMX.

El xoloitzcuintle ocupa un lugar dentro del imaginario y las tradiciones mexicanas, por lo que su presencia en esta programación suma una propuesta cultural distinta a los desfiles y recorridos ya confirmados.

Eventos en CDMX

Antes y durante las fechas del Festival del Perro Xoloitzcuintle, la ciudad también tendrá otras actividades.

La Mega Procesión de las Catrinas está programada para el 25 de octubre a las 18:00 horas. Ese mismo día habrá un paseo nocturno en bicicleta, de 19:00 a 23:00 horas.

El Desfile de Día de Muertos tendrá lugar el sábado 31 de octubre.

Con esta agenda, el Festival del Perro Xoloitzcuintle se suma a las actividades que ocuparán distintos puntos de la capital durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre.