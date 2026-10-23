Mexicráneos regresan a Paseo de la Reforma en 2026: fechas y qué ver

Los Mexicráneos regresan a Paseo de la Reforma como parte de las actividades de Día de Muertos en la Ciudad de México. La exposición de gran formato estará disponible desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2026.

Las piezas ocupan nuevamente uno de los corredores más visitados de la capital y formarán parte de una agenda que incluye alebrijes monumentales, figuras iluminadas y venta de flores de cempasúchil.

¿Cuándo llegan los Mexicráneos a Paseo de la Reforma?

La exhibición de Mexicráneos comienza este sábado 17 de octubre. Los organizadores confirmaron la fecha de instalación, aunque todavía no se informó el punto exacto en el que quedarán colocadas todas las piezas.

La muestra permanecerá durante un mes, hasta el 16 de noviembre de 2026, por lo que habrá tiempo para recorrerla antes y después de las principales celebraciones de Día de Muertos.

Esta edición contará con piezas nuevas creadas por distintos artistas. Como en años anteriores, el formato permite apreciar cada diseño de cerca y tomar fotografías durante el recorrido.

Alebrijes monumentales también llegan a Reforma

El 17 de octubre comenzó otra de las exposiciones de temporada: los alebrijes monumentales.

Estas figuras se instalaron sobre Paseo de la Reforma después de su desfile tradicional y tendrán como punto de referencia la zona de la Fuente de la Diana Cazadora.

Así, quienes visiten el corredor podrán combinar en una misma salida los Mexicráneos con otras expresiones visuales relacionadas con la temporada.

Reforma suma figuras iluminadas y cempasúchil

La agenda continúa el 23 de octubre, fecha prevista para el encendido de las figuras iluminadas de Día de Muertos.

Algunas estructuras ya se encuentran colocadas, entre ellas una catrina cerca del Ángel de la Independencia.

También se instaló un festival de flores de cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Ahí es posible encontrar ejemplares de esta flor asociada con las ofrendas y altares de la temporada.

Con Mexicráneos, alebrijes, figuras iluminadas y cempasúchil, Paseo de la Reforma concentrará varias actividades de Día de Muertos durante octubre y noviembre de 2026.