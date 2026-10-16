Catrilandia 2026: fechas, precios y atracciones del festival de Día de Muertos en Puebla

Catrilandia regresa a Volcanic Park, en Puebla, con una edición dedicada al Día de Muertos que transforma parte del parque en una experiencia nocturna con luces, recorridos por el bosque, altares y escenarios temáticos.

El evento se realiza en este parque de montaña y aventura ubicado cerca de las faldas del Pico de Orizaba. Desde 2024, el recinto adopta esta temática durante otoño y suma vivencias especiales al programa habitual.

Para 2026, Catrilandia estará disponible del 24 de octubre al 8 de noviembre, con horarios especiales durante viernes, sábados y domingos.

¿Qué se puede hacer en Volcanic Park antes de Catrilandia?

Volcanic Park cuenta con más de 30 actividades distribuidas en distintas zonas.

Entre ellas aparecen tres circuitos de tirolesas, muros para escalar, puente tibetano, paseos en tren, lago con lanchas, miradores, dos museos, barco pirata, senderos, karts para niños y adultos, castillos y una granja.

También están Bosque Brillante de Dragones e Ilumidino, dos recorridos con figuras animatrónicas de dragones y dinosaurios. Esto forma parte de la experiencia diurna, antes de que el parque cambie su ambientación para recibir Catrilandia.

¿Qué atracciones tendrá?

Con la caída de la tarde, el parque incorpora iluminación, calaveras, papel picado, calabazas y otros elementos relacionados con la temporada.

La edición 2026 contempla siete zonas principales. Entre ellas está el Barco Iluminado de Piratas, que utiliza luces LED, además del Bosque del Terror, con personajes vinculados con Halloween.

También se puede visitar el Castillo de las Brujas, un espacio para fotografías con iluminación y figuras temáticas.

El Bosque del Charro Negro toma como referencia una de las leyendas mexicanas, mientras que el Gran Altar Prehispánico incorpora elementos relacionados con la tradición de Día de Muertos y figuras de guerreros.

La experiencia se completa con la Hacienda Interactiva Encantada y el Panteón Mexicano, un recorrido entre tumbas con iluminación neón.

Un tren con luces permite recorrer las distintas instalaciones de Catrilandia.

¿Cuánto cuesta?

Hay dos tipos de entrada. El Paquete Catrilandia cuesta $190 pesos por persona e incluye: paseo en lancha, babykarts, Museo Vulcano, Barco Pirata, Castillo de las Aves, granja y laberinto.

El Paquete Volcanic Catrilandia cuesta $460 pesos por persona y contempla acceso a las 30 atracciones del recinto.Ambos boletos incluyen entrada a Ilumidino, Bosque Brillante de Dragones y los senderos temáticos con iluminación.

Ubicación

El parque opera viernes, sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas, mientras que Catrilandia comienza a las 16:00 horas y termina a las 21:00 horas.

También habrá acceso el lunes 2 de noviembre. Volcanic Park está en San Juan Arcos Ojo de Agua, Ciudad Serdán, Puebla. El trayecto desde Puebla capital toma alrededor de dos horas en automóvil, mientras que desde Ciudad de México requiere aproximadamente tres horas y media.

Para quienes buscan una escapada de temporada, Catrilandia reúne cosas en parque temático con recorridos nocturnos y elementos asociados con Día de Muertos en un mismo lugar.