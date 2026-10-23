El Camino en Reforma: fechas y qué ver en la exposición de Día de Muertos en CDMX

El Camino llega a Paseo de la Reforma como una de las propuestas de arte lumínico para la temporada de Día de Muertos en la Ciudad de México. La exposición reúne esculturas monumentales creadas por artistas nacionales e internacionales y podrá visitarse de forma gratuita durante la noche.

El recorrido se extenderá desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en Chapultepec, con instalaciones distribuidas en ambos lados de la avenida.

¿Qué podrás ver en El Camino?

La exposición El Camino se realiza en colaboración con FILUX, el Festival Internacional de las Luces México.

A lo largo de Paseo de la Reforma se instalarán más de 10 esculturas lumínicas inspiradas en símbolos relacionados con Día de Muertos.

Entre las figuras habrá catrinas, calaveras, papel picado, xoloitzcuintles, túneles con flores de cempasúchil y otras piezas que utilizan iluminación para transformar el espacio público.

La propuesta busca crear un recorrido visual entre referencias al mundo de los vivos y los muertos, con una experiencia que puede hacerse a pie y al ritmo de cada visitante.

¿Cuándo estará disponible?

El Camino podrá visitarse del 23 de octubre al 8 de noviembre.

Como se trata de una exposición de luz, la mejor hora para recorrerla será después del anochecer. Los horarios oficiales todavía no se han publicado, aunque se estima que las instalaciones operarán alrededor de las 19:00 a las 23:00 horas.

Conviene revisar las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México antes de acudir, por si existe algún ajuste.

¿Qué debes considerar antes de visitar?

El acceso será gratuito y la exposición se encontrará al aire libre, en una de las zonas con mayor tránsito peatonal y vehicular de la capital.

Se recomienda llevar ropa abrigadora, impermeable en caso de lluvia y calzado cómodo.

Si vas con menores, es importante mantenerlos cerca durante el recorrido. También conviene tener paciencia al momento de tomar fotografías, ya que algunas esculturas pueden concentrar a más visitantes.

Con El Camino, Paseo de la Reforma suma otra actividad de temporada para quienes buscan celebrar Día de Muertos con arte, luz y espacios públicos en la CDMX.