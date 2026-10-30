Fast & Furious: Hollywood Drift así es la montaña rusa más rápida de Universal Studios Hollywood

¿Qué pasa si una carrera callejera de Fast & Furious deja la pantalla y se convierte en una montaña rusa? La respuesta está en Universal Studios Hollywood, donde Fast & Furious: Hollywood Drift ya abrió al público con velocidades de hasta 116 kilómetros por hora, vehículos que rotan 360º y un trayecto inspirado en los autos de la saga.

La atracción celebra además los 25 años de la franquicia de Universal Pictures, que suma 11 películas y prepara una nueva entrega, Fast Forever, para marzo de 2028.

Para quienes planean un viaje a Los Ángeles y buscan emociones fuertes, aquí hay varias razones para ponerla en la lista.

¿Qué tan rápida es Fast & Furious: Hollywood Drift?

Alcanza hasta 116 km/h, lo que la convierte en la montaña rusa más rápida dentro del catálogo de Universal Destinations & Experiences.

Su trazado tiene cerca de mil 250 metros y aprovecha la ladera sobre la que se encuentra Universal Studios Hollywood.

El recorrido incluye un doble lanzamiento, cuatro impulsos, un loop invertido, una espiral y una parada con el vehículo en posición invertida. La fuerza puede alcanzar hasta 3.6 G.

Parte del trayecto pasa por encima y por debajo de secciones del Starway, las escaleras mecánicas conectan las distintas zonas del parque.

Los vehículos de Fast & Furious: Hollywood Drift tienen capacidad para rotar completamente durante el paseo. Cada uno cuenta con programación independiente, por lo que la vivencia cambia según el asiento y el auto asignado.

Los pasajeros pueden ocupar versiones inspiradas en cuatro vehículos de las películas: Dodge Charger, Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R y Toyota Supra.

Cada vagón también cuenta con su propio sistema de audio, que reproduce efectos de motor y sonidos asociados con la carrera.

Así que sí: aunque dos personas suban a la misma montaña rusa, no necesariamente tendrán exactamente la misma experiencia.

La fila también forma parte

Antes de subir, el recorrido comienza dentro de una estructura que recuerda un garaje.

La zona de espera incorpora objetos relacionados con las películas y códigos QR que permiten consultar información detrás de cámaras a través del Backlot Club de Universal Studios.

Entre las piezas aparecen el automóvil de Brian O’Conner de Fast & Furious 6, el Dodge Charger SRT8 de Dom Toretto usado en Fast Five, el camión de la bóveda, una motocicleta de Letty Ortiz y distintos sistemas utilizados para las acrobacias cinematográficas.

Incluso una parte de la montaña rusa atraviesa una sección transparente sobre la fila. En otras palabras: puedes ver lo que te espera antes de que llegue tu turno.

Fast & Furious: Hollywood Drift se suma a atracciones como SUPER NINTENDO WORLD, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World—The Ride y el Studio Tour.