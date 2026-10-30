Light Cycles regresa a CDMX: así es el recorrido nocturno de luces en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec suma un plan nocturno para esta temporada. Light Cycles regresó a Ciudad de México por segundo año con un trayecto que combina luz, naturaleza, música y tecnología dentro del Parque Rosario Castellanos.

La experiencia, creada por el estudio multimedia Moment Factory, propone una caminata al aire libre a través de cinco zonas multisensoriales. Dura entre 45 y 60 minutos y permite ir por alrededor de 1.5 kilómetros entre árboles, instalaciones luminosas y paisajes sonoros.

Antes de su llegada a México, Light Cycles recibió a cientos de miles de visitantes en países como Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Italia, Japón y Nueva Zelanda.

¿Qué encontrarás en Light Cycles?

El recorrido comienza cuando cae la noche. A partir de ese momento, la iluminación modifica distintos espacios del bosque y acompaña al visitante durante cada etapa.

Una de las instalaciones reúne miles de puntos de luz distribuidos sobre el terreno. Otra zona presenta cientos de estructuras que recuerdan brotes de bambú y que responden al diseño visual de la experiencia.

El sonido también forma parte del trayecto. La música y los efectos se integran con los árboles, senderos y espacios naturales del Parque Rosario Castellanos.

Las cinco áreas tienen propuestas distintas, por lo que la visita no consiste únicamente en observar luces. La intención es que el público camine el bosque desde otra perspectiva y descubra cómo la tecnología puede modificar la percepción del entorno.

¿Dónde está?

Light Cycles se encuentra en el Parque Rosario Castellanos, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El acceso se realiza por la Calzada Flotante, a través del Jardín Escénico Chapultepec.

La experiencia está abierta a todas las edades, por lo que puede funcionar como plan para familias, parejas o grupos de amigos.

Sin embargo, antes de comprar boletos conviene considerar las características del terreno. Comprende al menos 1.5 kilómetros y pasa por senderos dentro de una zona boscosa, con desniveles y tipos de suelo que pueden dificultar el paso de carriolas o sillas de ruedas.

¿Cuánto dura?

La visita completa requiere aproximadamente 45 a 60 minutos, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada persona.

Al terminar el trayecto existe una zona con alimentos y bebidas. Entre las opciones se encuentra chocolate caliente, una alternativa para las noches con temperaturas bajas.

Las fechas y horarios disponibles se seleccionan al momento de comprar los boletos, por lo que vale la pena revisar el calendario antes de organizar la visita.

También es recomendable usar calzado cómodo y consultar el pronóstico del tiempo, ya que toda la actividad ocurre al aire libre.

Con su segunda temporada en México, Light Cycles ofrece una forma distinta de estar en Chapultepec después del atardecer. En lugar de una visita convencional al bosque, el público encuentra luz, sonido y naturaleza dentro de un trayecto que transforma por una hora uno de los espacios más conocidos de la CDMX.