Nevada, capital del nocturismo: descubre los cielos más oscuros y estrellados de EE.UU.

¿Te imaginas pasar la noche admirando las estrellas? En Nevada es posible. Aquí podrás disfrutar de espectáculos, museos, casinos y un paseo por el Strip, puedes practicar nocturismo relajándote mientras observas miles de estrellas, constelaciones y planetas en todo su esplendor.

Conocido como el Estado de Plata, cuenta con algunos de los cielos más oscuros de Estados Unidos. En cada rincón se encuentran paisajes nítidos y despejados, gracias a que la mayoría de sus tres millones de habitantes se concentran en solo dos áreas metropolitanas y pequeños e interesantes pueblos. Esta distribución permite una baja contaminación lumínica y una experiencia astronómica inigualable.

Incluso en ciudades como Ely, Tonopah y Gerlach, justo en las afueras, te esperan santuarios de cielos oscuros, donde se respira soledad y la naturaleza se mantiene salvaje.

Nevada: paraíso para amantes del cielo oscuro

Se pueden ver miles de estrellas desde cualquier ciudad o pueblo. Lugares como Reno y Las Vegas, en ocasiones, ofrecen espectáculos celestiales. Sin embargo, cuanto más te adentras, más conectado te sentirás con el vasto universo que nos rodea. Por eso, aquí en INVERTOUR te contamos los mejores sitios para disfrutar de un espectáculo nocturno inolvidable.

Massacre Rim

Massacre Rim, en el noroeste, es uno de los siete Santuarios del Cielo Oscuro reconocidos mundialmente, con uno de los firmamentos más despejados y oscuros del planeta. En el centro, este y norte de Nevada, la observación astronómica es excepcional.

Parque Nacional de la Gran Basin

El Parque Nacional de la Gran Basin, reconocido como Parque Internacional de Cielos Oscuros por la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, se destaca por su oscuridad extrema y tranquilidad, convirtiéndose en un recurso natural cada vez más valioso y escaso.

Cada septiembre, el parque organiza el Festival anual de Astronomía de Great Basin, una cita para aficionados y expertos, donde guardaparques y astrónomos imparten talleres y conferencias. Los asistentes participan en observación con telescopios especializados, fotografía astronómica y construcción comunitaria de cohetes, consolidando a Great Basin como un punto de encuentro para amantes del cosmos.

Parque de Observación de las Estrellas de Tonopah

Otra joya para observadores es el Parque de Observación de las Estrellas de Tonopah, reconocido por USA Today como el mejor destino para la observación estelar en Estados Unidos, donde los visitantes pueden instalar sus propios telescopios y admirar el firmamento en un entorno privilegiado.

Con más de 300 cadenas montañosas y millones de acres de naturaleza salvaje, Nevada es un destino ideal para quienes buscan explorar cielos estrellados en plena naturaleza.