Desde playas de arena hasta vistas impresionantes: los mejores parques que Nevada tiene para ti

Si viajas a Estados Unidos, Nevada es un destino que no puedes dejar fuera de tu itinerario. Aquí encontrarás una sorprendente variedad de actividades para disfrutar en familia: desde explorar desiertos infinitos hasta recorrer bosques de montaña. También podrás conectar con la naturaleza en sus parques, donde te esperan playas de arena, aguas cristalinas e imponentes paisajes coronados por picos majestuosos.

Si prefieres lugares tranquilos y de fácil acceso, el territorio montañoso del oeste es una opción ideal. El estado alberga parques estatales que te sorprenderán con su historia y una naturaleza casi intacta. Desde el Parque Estatal del Lago Tahoe hasta el Valle del Fuego, en INVERTOUR te compartimos las reservas naturales que no pueden faltar en tu lista. En cada uno de ellos, además de admirar paisajes únicos, podrás disfrutar de una gran variedad de actividades que no querrás perderte.

Parque Berlin-Ichthyosaur

Ubicado en el corazón del estado plateado, el Parque Berlin-Ichthyosaur ofrece una experiencia histórica única. Aquí se encuentran los restos de un pueblo fantasma de la época minera al pie de la colina, así como fósiles de reptiles marinos de hace 225 millones de años, “varados” permanentemente a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Durante tu visita, podrás buscar a un guardabosques o dirigirte al centro de visitantes de la Casa de los Fósiles, donde te sorprenderá la mayor concentración de ictiosaurios jamás descubierta.

Parques estatales Lake Tahoe

Si quieres pasar un día de ensueño, Lake Tahoe es ideal. Con el mayor lago alpino de Norteamérica, este sitio te deslumbrará por sus tonalidades caribeñas. Aquí podrás disfrutar de las playas de arena de Sand Harbor —y asistir a una obra durante el Festival de Shakespeare del Lago Tahoe— o recorrer los senderos de Spooner Backcountry y Marlette Lake, que conectan con el sistema Tahoe Rim Trail.

Parque Estatal del Valle del Fuego

Famoso por sus llamativos afloramientos de arenisca roja azteca y por los paneles de petroglifos más impresionantes de Nevada, el Parque Estatal del Valle del Fuego fue el primero del estado y, por razones obvias, sigue siendo uno de los más populares. Podrás acercarte a la famosa Ola de Fuego, recorrer el sendero de las Cúpulas Blancas, contemplar los petroglifos de Mouse’s Tank y apreciar los borregos cimarrones del desierto, que han habitado esta zona durante miles de años.

Parque Histórico Estatal de los Hornos de Carbón Ward

Explora hornos de carbón con forma de colmena, de nueve metros de alto y siete de ancho, construidos en la década de 1870 para alimentar las instalaciones de procesamiento de plata, y que más tarde sirvieron como escondite para los bandidos de las diligencias. Descúbrelos durante tu recorrido por la carretera Great Basin Highway, ideal para acampar, hacer senderismo, contemplar las estrellas o adentrarte en el histórico distrito minero de Ward.

Parque Estatal de Beaver Dam

Si buscas tranquilidad, el Parque Estatal de Beaver Dam es el más remoto del estado. Allí, los amantes de la soledad encontrarán profundos cañones, arroyos con truchas, cascadas y bosques espesos. Ten la cámara lista para avistar puercoespines, gatos monteses y, por supuesto, castores.

Parque Histórico Estatal de Fort Churchill

Conoce cómo era la vida hace 150 años, cuando este fuerte del ejército estadounidense se construyó para proteger a los pioneros que viajaban hacia el oeste y a los jinetes del Pony Express. Hoy, a solo una hora de Carson City, las ruinas del fuerte permanecen en un estado de «decadencia detenida», resistiendo el paso del tiempo gracias al clima árido del norte de Nevada. Este sitio no solo es un sueño para los fotógrafos, sino también uno de los lugares con menor contaminación lumínica del estado.