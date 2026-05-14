¿Sin planes? Llega BiciFest 2026 a Ciudad Universitaria con rodada, freestyle y talleres gratis

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa impulsando la movilidad sostenible en la Ciudad de México. En esta ocasión se trata de BiciFest 2026, evento en el que los capitalinos podrán disfrutar de un recorrido en bicicleta por las Islas de Ciudad Universitaria (CU).

Bajo el lema “Muévete libre, muévete en bici”, las personas interesadas podrán encontrar actividades recreativas, deportivas y educativas relacionadas con la movilidad sustentable. Si aún no tienes planes para el fin de semana, esta jornada se perfila como una opción única para los amantes del ciclismo.

Durante esta celebración, los chilangos podrán convivir con distintas comunidades, conocer nuevas personas y compartir experiencias, mientras se fomenta el uso de la bicicleta como una alternativa al transporte público.

Si no sabes andar en bicicleta, no te preocupes: durante el evento habrá “biciescuelas”, donde instructores capacitados orientarán a los asistentes para aprender a utilizarla.

¿Qué habrá en BiciFest 2026 en CU?

Además de la rodada, los ciudadanos podrán disfrutar de las siguientes actividades para complementar su visita:

Charlas

Talleres

Stands de colectivos ciclistas y comunidad biker

Exhibiciones de freestyle

Presentaciones musicales

¿Cuándo y a qué hora es BiciFest 2026?

De acuerdo con la UNAM, el evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de mayo en un horario de 11:00 a 17:00 horas. BiciFest se realizará en las Islas de CU, ubicadas en Avenida Ciudad Universitaria 3000, en la alcaldía Coyoacán.

La entrada es completamente gratuita; sin embargo, algunas actividades requieren registro previo.

Si ya te animaste a sumarte a esta rodada, te recomendamos llevar bloqueador solar, gorra e hidratarte constantemente, ya que varias actividades se desarrollarán al aire libre.

Con actividades para todas las edades, BiciFest 2026 es un punto de encuentro entre la comunidad ciclista y los capitalinos que apuestan por una ciudad más sustentable y activa.