Wyndham Hotels & Resorts incorpora 15 propiedades de Hoteles MX a su portafolio

Wyndham Hotels & Resorts celebró la incorporación de 15 propiedades de Hoteles MX a su línea Trademark, con lo cual llegaron a 100 complejos en total en México. “Gracias a los socios, a la familia MX, a la gente de Wyndham, nunca pensamos que algún día íbamos a poder estar en un lugar como estamos hoy, ser una marca global sin perder la esencia que tenemos”, dijo David Álvarez, CEO de Grupo MX.

Asimismo, destacó la calidad de los inmuebles, pero sobretodo de las ubicaciones y tres ventajas:

Los socios tendrán acceso a muchos mecanismos tecnológicos para tener un mayor revenue, mayores tarifas y ocupaciones. Los huéspedes tendrán acceso a una plataforma global con 121 millones de miembros. Los anfitriones con capacitación global, nuevos estándares de calidad, con lo cual darán un paso hacia arriba y hacia adelante.

Gustavo Viescas, Carolina Piñeiro, Carlos Martínez, Luis René Sánchez, David Álvarez, Eduardo Sánchez y Sergio Vera Jaime Rascón y Carlos Martínez Víctor Crespo, Marcos Gómez, Fátima Paz, Javier Méndez, José Crespo Jaime Rascón, Carlos Martínez, Gustavo Viescas y David Álvarez Gustavo Viescas, Carlos Martínez y David Álvarez Alejandro Sánchez, Lizeth Tapia y Rodrigo Sarmiento Roberto Fernández, Miguel Ángel Alfonso, Alfonso Vilas y Alfonso Casar Gustavo Viescas, Carlos Martínez y David Álvarez

Wyndham Hotels & Resorts

Por su parte, Gustavo Viescas, presidente Wyndham Hotels & Resorts. para Latinoamérica y el Caribe, detalló que estos hoteles se suman a la marca Trademark, con un total de 835 habitaciones. Además, precisó que las propiedades tienen mucha identidad:

“Hoy los viajeros buscan conectarse con la cultura local, sentir que están viviendo un hotel único y esos son valores que desde el día uno que nos juntamos con el equipo directivo de MX, lo vimos”.

Carlos Martínez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, felicitó a Wyndham Hotels y Grupo MX por esta alianza tan importante. “Para el gobierno de la Ciudad de México, el turismo es un eje estratégico de nuestra economía, representa cerca del 10 % del PIB. Nos encanta que espacios con identidad de marca y cultural, arraigados en las colonias, en los barrios de la CDMX, hoy se unan a una cadena global. Yo creo que esto es productivo y virtuoso”.

En el evento entregaron la placa oficial de bienvenida a la familia Wyndham Hotels & Resorts. Carolina Piñeiro, vicepresidenta de Desarrollo Negocios, dijo a INVERTOUR, que aunque hay planes de expansión, por ahora solo se agregan estas 15 unidades, que se ubican en zonas como: Buenavista, Congreso, Lagunilla, Centro, Garibaldi, Reforma, Zócalo, Condesa, Roma, en la CDMX; San Miguel de Allende en Guanajuato; Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, entre otros.