¡Entérate! Houston arranca 2026 con cuatro experiencias imperdibles

Houston comenzó el año con una agenda sólida que confirma su posición como uno de los destinos urbanos más dinámicos de Estados Unidos. Deporte, tradición, arte y cultura se convirtieron en las cuatro bases que estructuran la oferta turística de la ciudad durante esta temporada, atrayendo tanto a viajeros internacionales como a mexicanos.

1. RODEO HOUSTON 2026

Uno de los eventos más representativos de la identidad texana. Del 2 al 22 de marzo, el Houston Livestock Show and Rodeo celebra su 94 aniversario con competencias profesionales de rodeo, conciertos diarios, exhibiciones ganaderas y una amplia oferta gastronómica. Considerado uno de los rodeos más grandes del mundo, permitirá a los visitantes conocer de cerca las tradiciones del oeste estadounidense en un entorno citadino bien conectado y accesible.

2. Clásico Mundial de Béisbol 2026

Coloca a Houston en el centro del panorama deportivo internacional del 5 al 17 de marzo. Daikin Park, casa de los Astros de Houston, recibe selecciones como México, Italia y Brasil, además de miles de aficionados de distintos países. Más allá de los partidos, impulsa el turismo deportivo y refuerza el vínculo cultural de la ciudad con el béisbol, un deporte profundamente arraigado en su historia.

3. “Frida: La creación de un ícono”

En el ámbito cultural, llega de la mano esta exposición, presentada en el Museo de Bellas Artes de Houston (MFAH). Inaugurada en enero de 2026 y abierta hasta el 17 de mayo, la muestra reúne más de 30 obras de Frida Kahlo junto con 120 piezas de artistas de distintas generaciones influenciadas por su legado. Posiciona a la ciudad como un punto clave para los amantes del arte latinoamericano.

4. Campeonato Global de Fútbol 2026

La cuarta base, y el esperado “home”, corresponde al Campeonato Global de Fútbol 2026. Houston será una de las sedes principales del torneo, con siete encuentros programados en el NRG Stadium, que durante el evento llevará el nombre de Houston Stadium. Además, el FIFA Fan Festival™ Houston se desarrollará durante 39 días en el distrito EaDo, donde se transmitirán los 104 partidos del torneo y se espera la llegada de más de 500 mil aficionados. Restaurantes, música en vivo, murales y actividades al aire libre transformarán esta zona en un punto de encuentro para turistas de todo el mundo.

Con estas cuatro experiencias, esta ciudad texana confirma que no solo participa en las grandes ligas del turismo internacional: juega en casa y se posiciona como un destino completo para 2026.