Cortina d´Ampezzo, el Hub estratégico

¡Así es! Este magnífico destino alpino mostrará otra faceta como coanfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, a celebrarse en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia

Detalles del Evento

Fechas: Del 6 al 22 de febrero de 2026.

Sedes principales: Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.

Ceremonia de apertura: Tendrá lugar el 6 de febrero en el Estadio San Siro de Milán.

Ceremonia de clausura: Se realizará el 22 de febrero en la Arena de Verona.

Atletas: Cerca de 2 mil 900 atletas de todo el mundo competirán en diversas disciplinas de deportes de invierno.

Esta región del Véneto albergará competencias de esquí alpino femenino, deportes de deslizamiento (bobsleigh, skeleton, luge) y el curling en su histórico estadio de hielo. Situada en un valle de los Dolomitas, crea un impresionante escenario rosado al amanecer y atardecer. Italia proyecta 2 millones de visitantes para esta justa olímpica, según cifras de Reuters.