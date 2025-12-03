Navidad en Houston: qué hacer y dónde comer con sello Michelin

Con la llegada del frío y el último respiro del otoño, Houston se prepara para recibir la Navidad con una fusión única de tradición, conciertos, luces festivas y excelencia gastronómica.

Este año, la ciudad no solo brillará con sus esperados eventos de invierno —desde deslumbrantes instalaciones luminosas hasta culturales para toda la familia—, sino que ofrecerá la oportunidad de celebrar las fiestas a través de su recién reconocida escena Michelin.

Con restaurantes galardonados que presentan menús de temporada y propuestas culinarias de clase mundial, Houston se posiciona como un destino ideal para vivir unas fiestas donde la magia navideña y la alta cocina convergen de forma excepcional.

Si buscas ideas, aquí te compartimos los esenciales y los restaurantes que harán tu viaje memorable.

Astros Light Up the Park

Astros Light Up the Park es uno de los eventos navideños más atractivos de la ciudad. Con un recorrido lleno de luces y música que inicia en el vestíbulo del estadio y culmina con un espectacular paseo por el campo. La experiencia incluye exhibiciones temáticas inspiradas en los Astros y en Houston, lo que añade un distintivo toque local al ambiente festivo.

Cuenta con oportunidades para tomarse fotos con Santa Claus y con Orbit, la mascota del equipo; además de un menú navideño especial y la posibilidad de adquirir artículos en la tienda oficial de los Astros. Estará disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Galaxy Lights, Space Center Houston

Otro imperdible de la temporada invernal en Houston es el Space Center, que este año ilumina sus instalaciones con un espectáculo de luces temático que promete una experiencia mágica. Si quieres descubrir propuestas diferentes, este recorrido espacial desafía la gravedad y te invita a vivir el universo bajo una nueva luz.

Para disfrutar plenamente, se sugiere reservar previamente y llegar con aproximadamente 90 minutos de anticipación. «Galaxy Lights» opera de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Space Center Houston.

City Lights Downtown Holiday Magic

Por cuarto año consecutivo, el City Lights Downtown Holiday Magic ilumina la ciudad con 11 puntos temáticos que incluyen pista de hielo, espectaculares árboles de Navidad, espacios para selfies y diversas actividades diseñadas para vivir al máximo.

A partir del 13 de diciembre, la Ópera de Houston (HGO) convoca a la comunidad en Discovery Green para Carols on the Green, su concierto navideño que mezcla villancicos clásicos con canciones festivas en español. Este año, el programa incluye una noche de ópera, temas navideños, mariachi y otras presentaciones que celebran la riqueza cultural latinoamericana e hispana.

A Christmas Carol en Alley Theatre

Entre las opciones escénicas destaca A Christmas Carol, la clásica historia de Ebenezer Scrooge que se ha consolidado como una tradición en Houston. La producción, que mezcla villancicos y un marcado espíritu navideño, podrá gozarse en Alley Theatre hasta el 28 de diciembre.

El Cascanueces de Houston Ballet El Cascanueces del Houston Ballet, bajo la dirección de Stanton Welch, vuelve como uno de los clásicos más esperados. La obra estará en cartelera hasta el 29 de diciembre, ofreciendo la inolvidable travesía de Clara hacia el Reino de los Dulces con la música de Chaikovski como hilo conductor. Restaurantes Michelin imperdibles en Houston La escena navideña trae consigo sabores, aromas y experiencias culinarias únicas. Y una forma excepcional de celebrarla es explorando los restaurantes galardonados con estrellas Michelin en Houston. Aquí te compartimos algunas propuestas que prometen dejarte una sonrisa en el paladar. BCN Taste & Tradition Ubicado en una casa de los años 1920s en el Distrito de Museos de Houston, BCN trae el sabor de la cocina moderna española al vecindario de Montrose. BCN, abreviación de Barcelona y código del aeropuerto de la misma ciudad, no es solo referencia del lugar de nacimiento y donde se formó el chef Luis Roger y el dueño Ignacio Torras, también habla de la cocina auténtica que se sirve en el lugar. View this post on Instagram A post shared by BCN Taste & Tradition (@bcn_houston) Le Jardinier Premiado por la Guía MICHELIN con una estrella, este restaurante en el Museo de Bellas Artes, sirve comida exquisitamente refinada en un entorno de museo único. En el lado oeste del edificio Kinder, sus ventanas del piso al techo brindan una vista impresionante del Jardín de Esculturas Cullen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Le Jardinier (@le_jardinier_geneve) Musaafer

Combina sabores de varias partes de la India con una interesante mixología. Con un interior inspirado en los palacios reales de la India, obtendrás algo único con platillos como el Paneer Mahkni, basado en el tradicional Punjabi, y el Moilee de pescado. Está en La Galleria, cuenta con un hermoso patio al aire libre.