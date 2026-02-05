De Mardi Gras! Galveston a Los Bukis: 5 planes en Houston imperdibles en febrero 2026

Aunque febrero es el mes más corto del año, Houston mantuvo una agenda intensa que combinó celebraciones, exposiciones, conciertos y actividades culturales para distintos perfiles de viajero. Durante febrero de 2026, la ciudad ofreció opciones que permitieron armar una escapada urbana con propuestas para toda la familia, parejas y amantes de la música y el arte. Estos fueron cinco planes que marcaron el calendario del mes en Houston.

1. Mardi Gras! Galveston 2026

Del 6 al 17 de febrero, a poco más de una hora de Houston, Galveston celebró el 115 aniversario de Mardi Gras! Galveston, la tercera festividad de este tipo más grande de Estados Unidos. El evento reunió más de 20 desfiles, conciertos, fiestas de disfraces, desfiles de carritos de golf decorados y actividades deportivas como una carrera de 5K. Cada año, esta celebración atrajo a más de 300 mil asistentes y se convirtió en una escapada clave para quienes visitaron Houston durante febrero.

2. Louvre Couture en el MFAH

Durante todo el mes, el Museo de Bellas Artes de Houston presentó Louvre Couture, una instalación que exploró el diálogo entre moda y arte. La muestra incluyó 36 conjuntos seleccionados de la primera exposición de moda del Museo del Louvre, integrados con obras históricas, modernas y contemporáneas del MFAH. La visita se complementó con la exposición Frida: La Creación de un Ícono, dedicada al legado de Frida Kahlo, que reunió más de 30 obras de la artista mexicana y piezas de creadores de distintas generaciones.

3. Los Bukis: ¡Tuyos por Siempre!

El 14 de febrero, Daikin Park fue sede del concierto de despedida de Los Bukis en Houston. La agrupación liderada por Marco Antonio Solís ofreció una presentación que reunió a seguidores de varias generaciones. La fecha coincidió con el Día de San Valentín, lo que convirtió el concierto en uno de los eventos más esperados del mes.

4. Año Nuevo Lunar en Houston

Los días 14 y 15 de febrero, Houston celebró el Año Nuevo Lunar, que en 2026 correspondió al Año del Caballo. Asia Society Texas Center, Market Square Park y Discovery Green albergaron actividades culturales, espectáculos, talleres y gastronomía asiática. Varias de estas celebraciones ofrecieron acceso gratuito, lo que facilitó la participación de familias y visitantes.

5. Radiant Romance en el Jardín Botánico

También el 14 de febrero, el Jardín Botánico de Houston organizó Radiant Romance, un evento nocturno para mayores de 21 años. La experiencia incluyó música, bocadillos, bebidas y un recorrido por Radiant Nature, con más de 50 instalaciones de faroles chinos. Fue una opción distinta para celebrar San Valentín dentro de la ciudad.

Con esta variedad de eventos, Houston confirmó su capacidad para ofrecer experiencias culturales y de entretenimiento incluso en el mes más corto del año.