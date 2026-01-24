Qué hacer y qué ver en Boston: los 6 lugares y planes imprescindibles

Si planeas viajar a Boston para formar parte del Mundial de la FIFA 2026, te alegrará saber que esta ciudad cuenta con una amplia oferta de actividades y sitios imperdibles para disfrutar momentos agradables junto a familiares y amigos.

La capital del estado de Massachusetts destaca por su enorme riqueza histórica, capaz de transportar al visitante a distintas épocas. Aquí se desarrollaron episodios clave que marcaron el rumbo de Estados Unidos, como el Motín del Té de 1773 o la Revolución de las Trece Colonias de 1776, acontecimientos de gran trascendencia nacional.

Si este año tienes previsto conocer la ciudad también conocida como “La cuna de la Libertad”, en INVERTOUR te presentamos seis lugares que no pueden faltar en tu itinerario.

Beacon Hill

Beacon Hill es uno de los barrios más encantadores de Boston y una parada obligatoria durante cualquier visita. Su atmósfera apacible contrasta con la cercanía del distrito financiero. Sobresale por sus casas de ladrillo de estilo victoriano, especialmente en Acorn Street, considerada una de las calles más fotogénicas del sector, donde las fachadas adornadas con banderas estadounidenses y flores realzan su identidad.

En esta zona también se localiza la Casa del Estado de Massachusetts, una construcción histórica de finales del siglo XVIII. Actual sede del poder legislativo, figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos y es uno de los principales atractivos de Beacon Hill.

Boston Common

Situado junto a Beacon Hill, Boston Common es el mayor espacio verde de la ciudad y uno de los parques públicos más antiguos de Estados Unidos, inaugurado en 1634. Es un entorno ideal para caminar, relajarse o disfrutar de un pícnic durante los días soleados.

Este parque cuenta con un lago, diversos monumentos conmemorativos y una estatua ecuestre del presidente George Washington, además de una variada fauna urbana que incluye ardillas, patos y cisnes. Gracias a su amplitud y ambiente familiar, se ha convertido en una visita indispensable, sobre todo para quienes viajan con niños.

Freedom Trail

El Freedom Trail inicia en Boston Common y representa la ruta histórica más relevante de la ciudad. A lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros, este recorrido peatonal enlaza 16 de los sitios más emblemáticos de Boston, guiando al visitante mediante placas informativas y señalización en el suelo.

El trayecto atraviesa escenarios clave de la Revolución Americana, como la Casa del Estado de Massachusetts, templos históricos, antiguos cementerios y espacios tan representativos como Faneuil Hall, la casa de Paul Revere, la fragata USS Constitution y el Monumento de Bunker Hill. Esta caminata permite adentrarse en varios siglos de historia, desde el cementerio más antiguo de Massachusetts hasta memoriales del siglo XVIII dedicados a la Guerra de Independencia.

Quincy Market

Quincy Market es una de las paradas favoritas para quienes buscan experiencias gastronómicas en Boston. Este Monumento Histórico Nacional se originó en 1823, cuando el entonces alcalde Josiah Quincy promovió la creación de un mercado acorde con el crecimiento de la ciudad. Inaugurado en 1826, el edificio ha experimentado diversas renovaciones hasta consolidarse como un espacio que fusiona compras, tradición y cocina local.

En su interior se encuentra una amplia selección de platillos, que va desde dónuts, galletas y cupcakes hasta especialidades típicas como la clam chowder y los famosos lobster rolls, un sándwich relleno de carne de bogavante. Por su variedad y ambiente animado, es considerado uno de los mejores sitios para comer en la ciudad. Para complementar la experiencia, el tour gastronómico por Boston es una opción muy recomendable.

Boston Tea Party Ships & Museum

El Motín del Té de Boston, ocurrido el 16 de diciembre de 1773, representó un momento decisivo en la historia estadounidense. Durante esta protesta, colonos arrojaron al mar cargamentos de té pertenecientes a barcos británicos en el puerto, un acto que se convirtió en antecedente directo de la Guerra de Independencia, librada entre 1775 y 1791.

Actualmente, este episodio puede revivirse en el Boston Tea Party Ships & Museum, un museo flotante que ofrece una experiencia interactiva, educativa y entretenida. Situado en el centro de la ciudad, a unos 15 minutos a pie del Quincy Market, se ha consolidado como una de las atracciones culturales más visitadas de Boston.

North End

North End es, junto con Beacon Hill, uno de los barrios históricos más destacados de Boston. Su asentamiento por colonos europeos se remonta a mediados del siglo XVII, lo que lo posiciona como una de las áreas más antiguas de la ciudad. Es conocido popularmente como Little Italy debido a la gran cantidad de cafés y restaurantes italianos, especialmente concentrados en Hanover Street, su arteria principal.

El vecindario alberga lugares singulares como All Saints Way, un angosto callejón decorado con imágenes religiosas, y la Skinny House, considerada la vivienda más estrecha de Boston. Para los amantes de lo dulce, una de las actividades más populares es unirse a un tour de dónuts por la ciudad, una experiencia que complementa a la perfección la visita a este emblemático barrio.