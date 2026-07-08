¡Tómate un café con un astronauta! Mientras aprendes en Kennedy Space Center

El Kennedy Space Center Visitor Complex, ubicado a menos de una hora de Orlando, tendrá una experiencia especial para quienes sueñan con conocer de cerca cómo se vive y trabaja en el espacio. Del 17 al 19 de julio de 2026, el astronauta José Hernández participará en distintas actividades abiertas al público dentro del complejo.

Compartirá su historia en los programas Chat with an Astronaut, a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., y Astronaut Encounter, a las 11:00 a.m. y 3:15 p.m. Es importante tomar en cuenta que las presentaciones se realizarán únicamente en inglés.

¿Quién es José Hernández?

Es un astronauta de origen mexicano cuya historia ha inspirado a miles de personas. Antes de llegar a la NASA enfrentó 11 rechazos, pero continuó su preparación hasta ser seleccionado para la misión STS-128.

Como parte de su entrenamiento, se certificó como buzo, obtuvo licencia de piloto y aprendió ruso. El 29 de agosto de 2009 viajó al espacio a bordo del transbordador Discovery, en una misión que incluyó trabajos científicos en la Estación Espacial Internacional.

Durante 13 días, Hernández participó en investigaciones sobre microgravedad y cumplió el sueño de observar la Tierra desde el espacio. Su historia también llegó al cine con la película A millones de kilómetros, que retrata su camino desde los campos de cultivo en California hasta la NASA.

¿Cómo es Chat with an Astronaut?

Chat with an Astronaut permite a los visitantes conversar con José Hernández en grupos pequeños mientras disfrutan una degustación de comida y bebida. En esta experiencia, el público puede preguntarle cómo es dormir, trabajar, comer y vivir fuera del planeta.

Esta actividad tiene costo adicional a la entrada general.

Por su parte, Astronaut Encounter está incluido con el boleto de acceso al complejo. En esta presentación, Hernández hablará sobre su vivencia espacial y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas.

Además, a lo largo del día el astronauta podrá interactuar con turistas y firmar autógrafos en Space Shop y Shuttle Express.

Promoción y nuevas atracciones

El Kennedy Space Center Visitor Complex ofrece la promoción Celebrating USA 250, con un descuento de $17.76 dólares en entradas generales de un día. La oferta estará disponible del 1 de julio al 31 de agosto y aplica para hasta seis boletos por transacción.

El complejo también tendrá actividades como All-American Block Party, Drone Show, Moon Festival y American Aviation Weekend.

Entre sus nuevas experiencias destacan Fraggle Rock: A Space-y Adventure, un espectáculo teatral con personajes de Jim Henson y exploradores de la NASA, además de The Gantry en LC-39, espacio dedicado a la relación entre naturaleza, tecnología y exploración espacial.

Para aprovechar mejor la visita, se recomienda comprar entradas con anticipación y revisar el calendario oficial de actividades antes del viaje.