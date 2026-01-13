El wellness se apodera de los viajes

El turismo de bienestar escalará hasta los $1.4 billones de dólares en 2027, de acuerdo con cifras de Global Wellness Institute. Gracias a que el 80 % de los turistas demandará chequeos médicos de alto rendimiento y retiros de salud hormonal, de desconexión digital y de salud mental.

Los viajes wellness siguen un crecimiento inexorable, sólo que a diferencia de los años anteriores, que se centraba en el biohacking y la optimización, en este año que recién comienza se concentrará en la búsqueda del equilibrio, es decir, viajar con intención, conectar con prácticas ancestrales y sensoriales para restablecerlo de manera emocional, es lo de hoy.

Lista de deseos

Para ese anhelado balance, se ha echado a andar un doble motor que impera atención física, pero también mental. El informe de tendencias de viajes de Minor Hotels 2026, señala que el 80 % de los viajeros buscan experiencias que incluyan chequeos médicos y que brinden recuperación y regeneración de alto rendimiento, mientras que el 71 % valora los descansos tecnológicos y desea rituales sensoriales para reducir el estrés. Incluso el 41 % planea específicamente la atención plena en cada viaje.

Respuestas precisas

Lograr dichas premisas requerirá de diferentes tipos de salidas. Pero afortunadamente, el mundo turístico se ha encargado de ofrecer soluciones precisas a los pasajeros wellness.

Retiros espirituales

Inspirados en ceremonias ancestrales como ceremonias a la luz de la luna llena, alineación de chakras, inmersiones de sonido con cuencos, gongs que inciten a una relajación profunda. Lo ideal es disfrutarlos al aire libre rodeados de maravillosos escenarios; pueden estar vinculados a eventos astrológicos o de la naturaleza, para promover la paz interior.

¿Dónde disfrutarlos?

Wildflower Farms, Auberge Collection en Gardiner NY, rodeada por un huerto, granjas y prados de flores nativas, te invita a gozar de la sanación con sonidos provenientes de cuencos, campanas, diapasones y palos de lluvia.

Ayan Zalaat, en Ulán Bator, Magnolia, este hotel tiene un santuario espiritual mongol, creado para sesiones de meditación, clases de mindfulness y hasta pasar tiempo con un monje budista.

Desintoxicación digital

En respuesta al agotamiento digital y la sobrecarga cognitiva. Una tendencia centrada en desconectar para recargar el cerebro. Va más allá de buscar un alojamiento sin Wi-Fi. Incluye entrenamiento de atención plena que se logra con meditación y hasta en paseos por la naturaleza; actividades que promueven la neuroplasticidad y concentración en baños de bosque, ejercicios de respiración y flotación con privación sensorial.

¿Dónde experimentarlo?

Svart Noruega, será el primer hotel del mundo en el Círculo Polar Ártico, con entornos francamente impresionantes ideales para desconectar; su apertura está prevista para este 2026. Por cierto, su forma circular fue creada para optimizar la captación de luz solar y que todas las habitaciones tengan una vista impresionante.

Amangiri, en Utah, aislado en el desierto con sus vastos y silenciosos paisajes que son propicios para un reinicio mental. Ofrece visitas a los Parques Nacionales de Colorado, vuelos en globo aerostático y sesiones de observación de estrellas nocturnas.

Salud especializada para mujeres y hombres

La ciencia ha detectado que no somos iguales, por ello están quedando de lado los programas unisex, para atender las necesidades biológicas de cada género. Por ello, es posible encontrar retiros de salud hormonal para féminas y los incipientes Mancation, que enfatizan la optimización cardiovascular, la recuperación de alto rendimiento y la resiliencia mental de los caballeros.

¿Dónde experimentarlo?

Sha Wellness Spa, en España, líderes mundiales en longevidad y rendimiento de grado médico. Encontrarás programas para trabajar en el envejecimiento masculino y atender la salud prismática, urología, entre otros.

The Resort, Canyon Ranch en Austin marcará tendencia, ya que se encuentra en el estado de EE.UU. que ha sido designado el destino de bienestar y por su enfoque totalmente femenino. Por ello, en septiembre de 2026, abrirá su próxima ubicación en Lake Plato, Texas. Contará con un colectivo de mujeres dedicado a atender las necesidades de ellas por décadas y serán atendidas con tratamientos de medicina tradicional, medicina alternativa y hasta con sesiones que trabajan en la salud mental.

Esta es solo una probadita de lo que el turismo de wellness experimenta para este 2026.

