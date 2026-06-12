Ve al infinito y más allá en el parque oscuro de Northumberland

El turismo enfocado en observar los cielos nocturnos se consolida firmemente como una tendencia global imparable. Esta práctica invita a los viajeros a escapar de la contaminación lumínica de las grandes ciudades para admirar la Vía Láctea en todo su esplendor, presenciar lluvias de meteoros o maravillarse con eclipses.

Más allá de una simple afición, representa una forma de conectar profundamente con la naturaleza y dejarse llevar por la fascinación del universo, atrayendo a un viajero que busca vivencias memorables y diferentes.

Viajes hacia las estrellas

Los datos de la industria revelan un crecimiento financiero muy sólido.

El sector del astroturismo estaba valorado en $1 mil 180 millones de dólares en 2025, según informes de Market Intelo.

Análisis de la misma consultora proyectan alcanzar los $3 mil 470 millones de dólares en 2034.

Se espera una sólida tasa de crecimiento anual compuesta del 12.7% durante el periodo de 2026 a 2034.

Apuesta por los cielos oscuros de Northumberland

Desde 2013, el Parque Nacional de Northumberland es un referente en conservación de cielos oscuros. Asegura niveles mínimos de contaminación lumínica, protegiendo tanto la vida silvestre como las condiciones óptimas para la astronomía. Es un territorio donde la infraestructura turística se alinea con la preservación del patrimonio natural, permitiendo al visitante disfrutar de un cielo inalterado.

Nueva joya astronómica

Para ofrecer mejores experiencias, desde finales del mes pasado presentó una instalación de vanguardia. La alianza entre el Observatorio de Kielder y el Twice Brewed Inn ha transformado la visita gracias a:

La instalación del Reflector de Robson, un telescopio de alto rendimiento bautizado en honor al actor Robson Green.

Un planetario con capacidad para 30 personas ubicado directamente en las instalaciones del pub.

La integración de tecnología astronómica con servicios de hospitalidad de lujo, cenas premiadas y alojamiento de alta calidad.

¿Qué encontrarás en la experiencia estelar?

El Observatorio de Kielder y el Twice Brewed Inn brindarán dos experiencias distintas pero complementarias:

Un planetario con telescopios de última generación en el pub, además de excelente comida, cervezas y alojamiento excepcional.

A partir de junio de 2026, el observatorio del pub ofrecerá una variedad de eventos temáticos astrológicos. La más famosa, sus noches de Cielos de Verano, que son excepcionales debido a la latitud de Northumberland y el solsticio de verano, que crea un fenómeno donde el horizonte nunca se oscurece por completo, tiñéndose de tonos azules y ámbar mientras emergen los planetas y las constelaciones veraniegas.

Además de caminatas guiadas o independientes saliendo directo desde el pub hacia los tramos más fotogénicos del Muro de Adriano.

Costos