Viajes para celebrar el Año Nuevo Chino: experiencias inolvidables en su país de origen

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones que ha trascendido fronteras, pues miles de personas en todo el mundo conmemoran la renovación y el inicio de un nuevo ciclo lunar, marcado por rituales de limpieza, reuniones familiares y cenas con comidas simbólicas.

¿Cuándo se celebra? En 2026, la «Fiesta de la Primavera» tendrá lugar del martes 17 de febrero al martes 3 de marzo. Las siguientes festividades se prevén entre el sábado 6 de febrero y el sábado 20 de febrero de 2027, cuando comenzará el Año del caballo.

Si buscas conmemorar esta fecha llena de significado y deseos de prosperidad, en INVERTOUR te compartimos algunas actividades que no te puedes perder en el país asiático.

Imperdibles

Explora la Gran Muralla China

Merece abrir esta lista. Conocida en todo el planeta y catalogada como una de las Siete Maravillas, sus más de 15 siglos de historia esperan ser explorados. Se puede recorrer este monumento en un tour desde Pekín, con guía en español o simplemente reservando el transporte.

Ceremonia del té

¿Quieres respirar el auténtico ambiente popular chino? Las ceremonias del té son ideales para vivirlo. Chengdú tiene un encanto especial para esta vivencia. Además, puedes aprovechar la estancia para realizar una excursión privada al Gran Buda de Leshan, una de las estatuas de Buda más grandes del mundo, con 71 metros de altura.

Visita el Museo de la Seda

En Hangzhou, a solo dos horas de Shanghái, se encuentra el Museo Nacional de la Seda de China. Aquí, además de aprender sobre la fabricación de este tejido, conocerás el papel histórico de China en los intercambios comerciales. No olvides incluir la pagoda Leifeng en tu recorrido.

Ayudar en una reserva de pandas

Si eres amante de los animales, disfrutarás dando de comer a los pandas. La mejor forma de hacerlo es mediante un tour privado por Chengdú y la Reserva de Pandas, o participando en un voluntariado en la reserva de Dujiangyan. Además, recibirás un certificado oficial por tu colaboración.

Conoce las terrazas de arroz de la China tradicional

Los famosos arrozales de China ofrecen una experiencia única. Podrás apreciar sus formas curvas, las montañas y el ingenioso sistema de riego que data de hace 700 años. No te pierdas las terrazas de arroz de Guilin: ¡te encantarán!

Descubre los Chinatown en el mundo

Cabe destacar que por ejemplo, San Francisco y Nueva York albergan una de las mayores comunidades chinas de Estados Unidos, para celebrar el Año Nuevo Chino. Un tour por Chinatown en NY o un free tour por la ciudad en California son formas ideales de conocer esta cultura.