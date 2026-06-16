¿Cuándo es la Marcha Gay 2026 en la CDMX y otras ciudades del mundo?

La Marcha Gay 2026 en la Ciudad de México ya tiene fecha confirmada. La edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, con salida desde el Ángel de la Independencia y recorrido por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.

La concentración comenzará entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda llegar con anticipación, especialmente si se planea asistir en grupo o desde otra zona de la ciudad. Con miles de turistas por la Copa Mundial de Fútbol en la CDMX, esta edición puede ser de las más concurridas.

¿Cuál será el lema de la Marcha Gay 2026 en CDMX?

Para esta edición, el lema oficial será: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”. La consigna busca destacar la importancia de la unidad, el acompañamiento y el respaldo mutuo dentro y fuera de la comunidad LGBT+.

Además, el hashtag #ElOrgulloPermanece ya forma parte de la difusión digital del evento y de las actividades relacionadas con el Pride capitalino.

La Marcha Gay 2026 tendrá un contexto especial, ya que coincidirá con el Mundial de Futbol. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México y comités organizadores como IncluyeT y Gay Pride CDMX trabajan en la coordinación de espacios compartidos con actividades oficiales de la FIFA.

Fechas de otras marchas LGBT+ en el mundo

Si planeas viajar o estar en otra ciudad durante la temporada Pride, estas son algunas fechas destacadas:

Ámsterdam celebrará WorldPride del 25 de julio al 8 de agosto de 2026.

Valencia, España, tendrá actividades relacionadas con los Gay Games el 27 de junio de 2026.

Toluca, Estado de México, realizará su marcha el 8 de agosto de 2026.

Nueva York mantiene su desfile del orgullo tradicionalmente el último domingo de junio.

Bogotá tendrá actividades el 14 de junio y el 4 de julio de 2026.

Londres celebrará Pride in London el sábado 4 de julio de 2026.

Buenos Aires realizará su Marcha del Orgullo el sábado 7 de noviembre de 2026.

La Marcha Gay 2026 en CDMX será una de las actividades más concurridas del mes y una oportunidad para vivir la ciudad desde la diversidad, la cultura y la participación social.