Snoopy en Perisur: precio, atracciones y fecha límite para visitar el parque

Snoopy llegó al sur de la Ciudad de México con su casita roja y el resto de la pandilla de Peanuts. Durante las vacaciones de verano, Perisur recibe un parque de juegos temporal pensado para niñas y niños que desean entrar al universo de Charlie Brown, Lucy, Linus, Woodstock y otros personajes de la historieta.

La experiencia transforma una zona del centro comercial en un espacio con estructuras, obstáculos y elementos interactivos. El plan puede sumarse a una tarde de compras o convertirse en una actividad para quienes buscan opciones infantiles en CDMX antes del regreso a clases.

Aunque la palabra clave de búsqueda es Snoppy en Perisur, el nombre correcto del personaje es Snoopy, el perro beagle creado por Charles M. Schulz.

¿Qué atracciones tiene Snoopy en Perisur?

El parque incluye una alberca de pelotas, resbaladilla, toboganes y circuitos con obstáculos. Los menores también pueden utilizar un piano interactivo, una tirolesa de tamaño reducido, una rueda giratoria y una casa del árbol.

La decoración presenta figuras y referencias a Charlie Brown, Marcie, Lucy, Linus, Woodstock y Snoopy. De esta manera, los niños encuentran distintos escenarios para jugar y tomarse fotografías dentro del área.

Los adultos cuentan con espacios para esperar y supervisar a los menores. También hay lockers para guardar objetos personales durante el tiempo de acceso.

¿Cuánto cuesta entrar al parque de Snoopy?

La entrada cuesta 150 pesos por 30 minutos. Los boletos solo se venden directamente en el playground, por lo que no existe compra anticipada en línea de acuerdo con la información disponible.

La experiencia está dirigida al público infantil. La estatura mínima para entrar es de 70 centímetros y la máxima permitida es de 1.45 metros.

Los menores de cuatro años deben ingresar acompañados por una persona adulta. Antes de comprar el pase, conviene revisar las reglas de acceso y confirmar si existe disponibilidad, en especial durante fines de semana.

¿Hasta cuándo estará Snoppy en Perisur?

El parque permanecerá abierto hasta el 30 de agosto. Su horario es de 11:00 a 20:30 horas, aunque puede cambiar por operación del centro comercial o por la cantidad de visitantes.

Perisur se localiza al sur de la Ciudad de México y cuenta con acceso desde Anillo Periférico. Quienes lleguen en automóvil pueden utilizar el estacionamiento de la plaza.

La experiencia de Snoopy en Perisur ofrece una opción para pasar parte de las vacaciones entre juegos, personajes y actividades físicas. Debido a que estará disponible por tiempo limitado, conviene planear la visita antes de que termine agosto.