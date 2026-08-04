El nuevo hub del arte en Abu Dhabi

La incorporación del Guggenheim Abu Dhabi eleva la competitividad del destino y se une a la gran propuesta de museos que ya tiene, creando un espectacular polo de atracción que ofrecerá nuevas formas de interactuar con el arte.

Es un hecho, el esperado museo abrirá sus puertas el 11 de diciembre de 2026 en la isla Saadiyat. La llegada del museo consolidará al Emirato como una capital artística de primer orden, uniéndose a la prestigiosa constelación de la Fundación Solomon R. Guggenheim en Nueva York, Venecia y Bilbao.

La oferta de Oriente Medio, se acrecentará gracias a su incorporación en el Distrito Cultural Saadiyat junto al Louvre Abu Dabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y teamLab Phenomena Abu Dabi, conformando una de las mayores concentraciones de instituciones culturales del planeta.

Curaduría inmersiva

Las autoridades del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, encabezadas por el presidente Mohamed Khalifa Al Mubarak, subrayan que el proyecto nace para construir puentes culturales y conectar a audiencias internacionales con la herencia de los Emiratos Árabes Unidos y de todo el mundo.

Su objetivo principal es redefinir la interacción del público con el arte moderno y contemporáneo a través de enfoques dinámicos:

Gran acervo: Reúne obras que van desde la década de 1960 hasta la actualidad, abarcando pintura, escultura, instalaciones, fotografía y arte digital, para crear una conversación dinámica a través del tiempo y el lugar. Se extenderán a lo largo de 30 galerías que se desplegarán desde el interior, conectadas con un atrio central y 10 conos escultóricos.

Arte moderno y contemporáneo en movimiento: Las colecciones recopiladas desde 2009 permitirán crear rutas muy personales a través de las galerías mediante ejes temáticos como Abstracciones, Cultura popular, Tierra, Lenguaje y Narración de Cuentos.

Exploración dinámica: Invitará a explorar la historia del arte a través de relaciones y resonancias en vez de proporcionar un recorrido con una cronología lineal.

Diseño vanguardista

Diseñado por el fallecido Premio Pritzker Frank Gehry, el edificio emerge como un espectáculo visual en el punto donde la tierra se encuentra con el mar. La infraestructura abarca 80.000 m2 de superficie construida, albergando 11.600 m2 de galerías interiores y 23.000 m2 de exhibición al aire libre.

La silueta del museo está marcada por diez conos escultóricos de hasta 88 metros de altura. Nueve de ellos cuentan con un revestimiento de malla de acero inoxidable y uno en ónice con vidrio, diseñados estratégicamente para proporcionar sombra y ventilación natural. La propia estructura arquitectónica fue creada para formar parte de la narrativa artística.

Arte en expansión

Con este nuevo icono la oferta de museos de Oriente Medio, se acrecentará gracias a su incorporación en el Distrito Cultural Saadiyat junto al Louvre Abu Dabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y teamLab Phenomena Abu Dabi, conformando una de las mayores concentraciones de instituciones culturales del planeta.