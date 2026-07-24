¡Te sugerimos! 3 sitios asiáticos para vivir el otoño

Desde las serenísimas redes fluviales de la India hasta los templos olvidados de Camboya y los picos kársticos de Laos, estos tres destinos son ideales para disfrutar de un otoño formidable.

Existe una ventana de tiempo perfecta en Asia que pocos viajeros saben aprovechar, justo entre octubre y noviembre de 2026 se abrirá de par en par. Cuando el monzón se retira, la naturaleza en el sur de India y el sudeste asiático florece en su máximo esplendor, dejando tras de sí un clima fresco, ríos navegables en su nivel ideal y un ambiente de auténtica serenidad.

Enigmáticos recorridos

Brinda experiencias inmersivas en casas flotantes sobre canales esmeralda, templos cubiertos de musgo bañados por la bruma matutina y aventuras entre lagunas turquesas sin la presión del turismo masivo.

Prepárate para descubrir tres destinos que convertirán tus vacaciones en odiseas inigualables y lejos de las multitudes del verano:

Kerala, la joya verde de India

En el suroeste de la India, es un paraíso de lagunas y plantaciones que brilla entre octubre y noviembre, coincidiendo a menudo con los remanentes del festival Onam, la fiesta anual de la cosecha. Es imprescindible recorrer las lagunas de Alleppey a bordo de un kettuvallam, la tradicional casa flotante equipada con camarotes y cocina local para navegar por la llamada Venecia de Oriente. Hacia el interior, la estación de montaña de Munnar invita a explorar interminables colinas de té a 1 mil 600 metros de altitud entre montañas brumosas. Finalmente, la zona costera de Fort Kochi cautiva con su arquitectura portuguesa, británica y holandesa. Además, de sus redes de pesca chinas; el Palacio Mattancherry, con murales de la mitología hindú; la sinagoga Paradesi, famosa por sus mosaicos de porcelana china pintados a mano.

Siem Reap, misterio en Camboya

Representa la puerta de entrada a Angkor Wat y ofrece entre septiembre y noviembre una atmósfera única con ruinas cubiertas de musgo y mañanas de niebla. Dentro de la amurallada Angkor Thom destaca el templo de Bayón, famoso por sus 54 torres decoradas con más de 200 rostros sonrientes y enigmáticos. Como segundo referente, el templo Banteay Srei o Ciudadela de las Mujeres deslumbra por las finas tallas de arenisca rosa del siglo X. La experiencia quedará completa en el lago Tonlé Sap, donde el nivel del agua de la temporada de lluvias permite navegar en barco por bosques inundados y aldeas flotantes tradicionales como Kompong Phluk y Kompong Khleang.

Vang Vieng, aventuras en Laos

Rodeado de impresionantes picos kársticos y bañado por el río Nam Song, recupera en otoño las condiciones idóneas para las actividades al aire libre. La célebre Laguna Azul marca el punto de inicio con sus aguas turquesas rodeadas de acantilados, es ideal para descender en tubing. Justo al lado, se ubica la cueva Tham Phu Kham, que alberga un majestuoso Buda reclinado dorado que se ilumina con un atrevido rayo de luz que entra por una abertura en el techo y pozas subterráneas rodeadas de estalactitas. No te pierdas el ascenso de 45 minutos por la montaña Pha Ngern, entre selva y rocas que regala una de las postales más sobrecogedoras del destino sobre un mar de nubes, campos de arroz, aldeas rurales y laberintos de formaciones kársticas.