3 lugares curiosos del mundo que parecen irreales

Algunos destinos sorprenden por sus dimensiones, otros por la acción del agua o por procesos geológicos que tardaron miles de años. Bolivia, Chile y Madagascar albergan tres escenarios que muestran hasta dónde puede llegar la naturaleza.

El planeta está lleno de lugares curiosos que parecen creados para una película de ciencia ficción. Sus colores, formas y paisajes rompen con lo que solemos encontrar en un viaje tradicional y convierten cada visita en una experiencia difícil de comparar.

1. Salar de Uyuni, Bolivia

El Salar de Uyuni es el desierto de sal continuo más grande y uno de los más altos del mundo. Ocupa más de 10 mil 582 km2 en el altiplano boliviano y se extiende hasta donde alcanza la vista.

Durante la temporada seca, el suelo muestra figuras geométricas creadas por la sal. El paisaje blanco permite tomar fotografías con efectos de perspectiva, ya que casi no existen referencias visuales que ayuden a calcular distancias.

La experiencia cambia entre enero y marzo, cuando llega la temporada de lluvias. Una capa de agua cubre la superficie y transforma el salar en un espejo natural. El reflejo del cielo borra la línea del horizonte y provoca la sensación de caminar entre nubes.

Por sus condiciones, conviene realizar la visita con operadores locales y llevar protección solar, agua, ropa para cambios de temperatura y calzado adecuado.

2. Cuevas de Mármol, Chile

Las Cuevas de Mármol se localizan en el lago General Carrera, en la Región de Aysén, al sur de Chile. Este conjunto de cavernas, columnas y túneles nació por la erosión del agua sobre paredes de carbonato de calcio.

El acceso suele realizarse en embarcaciones pequeñas o kayak, de acuerdo con las condiciones del lago. Durante el recorrido, la luz solar entra en las cavidades y se refleja tanto en el agua como en las paredes.

Los tonos cambian según la hora del día, el clima y el nivel del lago. Es posible observar superficies blancas, azules y rosas, con vetas que parecen trazadas a mano.

La visita depende mucho del viento y del estado del agua, por lo que es recomendable consultar las condiciones antes de salir.

3. Bosque de Piedra de Tsingy, Madagascar

Otro de los lugares curiosos del mundo es el Bosque de Piedra de Tsingy, en Madagascar. Este paisaje kárstico está compuesto por formaciones de piedra caliza con puntas afiladas que alcanzan hasta 50 metros de altura.

Su nombre se traduce como “donde no se puede caminar descalzo”, una descripción que refleja la forma del terreno. Para recorrer algunas zonas se utilizan senderos, puentes colgantes, escaleras y sistemas de seguridad.

El aislamiento entre las rocas permitió que especies de plantas y animales evolucionaran con poca interacción exterior. Por esta razón, el sitio también tiene valor para la investigación y la conservación.

Estos tres destinos demuestran que no hace falta imaginar otros planetas. Algunos de los paisajes más extraños ya existen aquí, en la Tierra.