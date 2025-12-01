El Courtyard by Marriott Guadalajara Andares abre sus puertas

¡Así es! Se inaugura el Courtyard by Marriott Guadalajara Andares, localizado estratégicamente en el dinámico distrito de Andares en Zapopan, Jalisco, este complejo de 186 habitaciones aporta una propuesta contemporánea al corazón de uno de los centros urbanos más activos de México. La propiedad, diseñada para responder a las necesidades de cualquier tipo de viaje, une modernidad y funcionalidad al incorporar habitaciones equipadas con todo lo esencial, junto con espacios de trabajo versátiles y acogedoras áreas sociales.

Courtyard permite que los huéspedes se mantengan conectados y vivan su mejor experiencia, independientemente de si viajan por trabajo o por placer. La marca combina un entorno que favorece la productividad y la concentración con espacios diseñados para dar comodidad y practicidad en los momentos para relajarse. A escasos pasos de las mejores tiendas, restaurantes y alternativas de entretenimiento, el hotel está destinado a posicionarse como uno de los puntos predilectos en Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país.

Cuenta con un gimnasio, salas de reuniones multifuncionales y The Bistro, el restaurante emblemático de Courtyard, donde se sirven desayunos nutritivos, cócteles vespertinos y una selección de sabores locales. El acceso a Wi-Fi gratuito en todas las áreas, junto con los beneficios de Marriott Bonvoy, permite que las personas disfruten de diversas recompensas a lo largo de su estadía.

“Nos llena de entusiasmo presentar Courtyard by Marriott en Guadalajara, una ciudad que continúa consolidándose como un referente para los viajes corporativos y de placer. Es una de las marcas más relevantes de nuestro portafolio global, y esta apertura reafirma nuestro compromiso con expandirnos en destinos que cuentan con gran potencial, a la vez que seguimos brindando una vivencia moderna y flexible que los viajeros esperan. Gracias a su ubicación estratégica en el dinámico distrito de Andares, Courtyard Guadalajara Andares no sólo mejora la conectividad para los viajeros de todo el mundo, sino que también impulsa el crecimiento turístico y empresarial de la ciudad con una propuesta contemporánea y confiable”, dijo Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.