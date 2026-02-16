Descubre por qué Tulum fascina a los viajeros y celebridades

Tulum no solo enamora a quienes buscan explorar nuevos horizontes; también seduce a figuras internacionales como la actriz y productora Salma Hayek, quien viajó al país para desarrollar su más reciente proyecto audiovisual, reavivando el interés por este paraíso de Quintana Roo. Pero ¿qué tiene este rincón costero que conquista a personalidades del espectáculo?

Este enclave se ha convertido en un imprescindible del territorio nacional. Aquí es posible descubrir un poblado de aire bohemio chic, extensos arenales blancos, vestigios mayas y pozas naturales de aguas cristalinas. En INVERTOUR presentamos ocho experiencias esenciales para disfrutar tu estancia.

Zona arqueológica

Una parada obligada es su zona arqueológica frente al mar. El sitio puede recorrerse en bicicleta desde el centro urbano y destaca por su entorno privilegiado. El azul turquesa del litoral acompaña el trayecto y realza la postal caribeña, sin olvidar la pequeña playa que se extiende entre rocas y palmeras. Estos vestigios corresponden a un antiguo puerto mercantil marítimo. Conviene llegar temprano, ya que el acceso se llena con rapidez.

Tulum y sus playas

A lo largo del litoral se despliegan múltiples opciones para descansar junto al mar. Un sendero ciclista y peatonal conduce directamente hacia la costa. Existen franjas muy concurridas y otras más discretas, ideales para quienes buscan tranquilidad, por lo que elegir depende del tipo de experiencia deseada.

Nado en pozas naturales

Los alrededores albergan impresionantes depósitos de agua dulce y lagunas perfectas para la exploración. México posee el sistema subterráneo más extenso del planeta, así que vale la pena incluir estas maravillas en la agenda. Algunas alternativas recomendadas son el Gran Cenote, Cenote Calavera, Dos Ojos y Cenote Azul.

Reserva de la Biosfera

La Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, constituye un santuario de biodiversidad imprescindible en la región. Manglares, selva y aguas transparentes conforman escenarios memorables. Los principales accesos son Muyil y Punta Allen, cada uno con propuestas distintas.

Vida nocturna

El área presume un ambiente festivo vibrante, con clubes frente al mar, terrazas y espacios musicales para todos los gustos. Entre los más populares figuran Papaya Playa Project, Gitano y Batey Mojito & Guarapo Bar.

Buceo y snorkel

La zona es referencia nacional para la inmersión. Se puede optar por arrecifes coralinos —parte del segundo sistema más grande del mundo— o cavernas inundadas con formaciones rocosas sorprendentes. En las cercanías, Cozumel y Akumal gozan de prestigio entre aficionados al mundo submarino. En esta última localidad es común observar tortugas a poca distancia de la orilla.

Bienestar y conexión

Tulum es el destino de yoga y relajación más importante de la península de Yucatán. Hay varios estudios de donde se puede realizar esta actividad para quienes deseen aprender o practicar su pasión, incluso durante las vacaciones.

Amaneceres y atardeceres

Al ubicarse en la costa oriental, el litoral regala espectaculares salidas del sol cada mañana. Para una experiencia especial, se recomienda contemplar el alba desde el complejo arqueológico o en la laguna de Kaan Luum.

Entre herencia ancestral, naturaleza exuberante y propuestas contemporáneas, este rincón del Caribe mexicano confirma por qué sigue marcando tendencia a nivel internacional.

