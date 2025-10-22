Descubre Montreal en otoño: 7 cosas que ver y hacer en la ciudad

Si viajas a Canadá durante el otoño, no puedes dejar de visitar Montreal: una ciudad vibrante, llena de colores cálidos y paisajes encantadores. Cada rincón te invita a descubrir vistas espectaculares, disfrutar del clima fresco y sumergirte en la temporada de cosecha, donde abundan los sabores frescos y una gran variedad de cosas que harán inolvidable tu estadía.

Durante esta temporada, decenas de frutas y verduras alcanzan su punto de maduración en los primeros días del otoño, convirtiendo esta época en el momento ideal para disfrutar de la cosecha, recolectar productos frescos y saborear lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer.

Por todo esto y más, Montreal es una parada obligatoria. Aquí podrás disfrutar recorriendo sus mercados locales, visitar la encantadora cabaña de manzanas Domaine Labranche y explorar sus montañas.

¿Qué hacer durante la temporada de cosecha en Montreal?

En este lugar canadiense no solo podrás disfrutar de la naturaleza; si viajas en familia o en pareja, encontrarás una gran variedad de actividades para todos los gustos.

Jardines de luz

Hasta el 2 de noviembre, el Jardín Botánico de Montreal presenta nuevamente su evento Jardines de Luz. Aquí serás acompañado por la luz de la luna mientras recorres los jardines japoneses, de las Primeras Naciones y chinos en una experiencia llena de sensaciones y inmersión.

Visita su mercado

Si no sales de la Montreal, visita los mercados públicos, como Atwater, Jean-Talon y Maisonneuve, donde podrás disfrutar de productos frescos y coloridos propios de la temporada, además de cosas para hacer en familia. Consulta su sitio web para más información.

Labonté de la Pomme – Sidrería & Cabane à pommes

En Labonté de la Pomme – Verger & Miellerie, una granja familiar en el valle de Oka, a 45 minutos de la urbe multicultural, puedes recoger tus propias frutas y verduras como manzanas, peras, calabazas y repollo. En la granja hay un laberinto de maíz, paseos en tractor y un zoológico interactivo, todo eso es para niños. También puedes hacer senderismo, observar colmenas, probar sidras y disfrutar de la terraza con vistas al huerto.

Además, cuentan con un bistró, un puesto de manzanas gourmet y opciones para picnic, así como paquetes personalizados para grupos, ideales para una excursión otoñal.

Verger Labonté

Ubicado a 25 minutos de Montreal en Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, es un huerto ecológico que cultiva manzanas, peras, calabazas y calabacines orgánicos con un enfoque respetuoso con el medio ambiente. Ofrece actividades para toda la familia, como un parque infantil y una granja.

Descubre la montaña

¿No logras conectarte con la naturaleza? ¡No te preocupes! En el corazón de la ciudad más grande de Quebec tienes una montaña esperando ser explorada. Únete a alguna ruta de senderismo, desde caminatas por la cima hasta paseos en familia, y disfruta del esplendor otoñal en el Monte Real.

La Fille du Roy

De lunes a viernes la La Fille du Roy, una granja familiar con seis generaciones en la región de Montérégie posee una amplia selección de productos que incluyen tomatillos, guindas, diversas calabazas y calabacines. Además, cuenta con un laberinto de maíz y un horno de leña donde se elaboran deliciosas pizzas durante los fines de semana. Solo es necesario que los grupos hagan reserva previa.